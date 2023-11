Congo-Kinshasa: Comment prévenir le discours de haine en période pré-électorale ?

La RDC continue d'assister à la propagation de discours de haine et d'incitation à l'hostilité, avec le risque de tensions et de violences ethniques et politiques généralisées », à Kinshasa et dans d'autres provinces en cette période pré-électorale. Après la validation des candidatures par la cour constitutionnelle pour des candidats à l'élection présidentielle, l'institut de recherche en Droits humains (IRDH) appelle la majorité et l'opposition à plus de responsabilité et d'éviter les discours d'incitation à la haine et à la violence en cette période pré-électorale. - Comment prévenir le discours de haine en période pré-électorale ?