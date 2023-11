Ile Maurice: La fillette a subi une deuxième intervention chirurgicale

Elle avait été grièvement blessée dans un accident de la route survenu à Batterie-Cassée dans l'après-midi du 25 octobre.

La fillette de neuf ans a subi une deuxième intervention chirurgicale à l'épaule le vendredi 3 novembre. Ses proches disent qu'elle se remet lentement de ses blessures mais ignorent encore quand elle pourra être de retour à la maison.

L'enfant, domiciliée à Batterie-Cassée, avait subi de graves blessures au niveau de la rate et des fractures au bassin. Elle avait subi une première intervention chirurgicale à l'abdomen à son arrivée à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo. Sa mère relate qu'elle n'est plus en soins intensifs et a été transférée dans une salle. «Mais elle souffre d'atroces douleurs et est alitée. Elle ne peut prendre que de la soupe en ce moment. Malheureusement, je ne peux pas rester avec elle car le personnel de l'hôpital m'a dit que seuls les parents des plus jeunes enfants sont autorisés à rester avec eux. Ma fille s'est retrouvée dans cet état à cause de l'inconscience d'un motocycliste. Nous prions pour qu'elle puisse se rétablir et jouer de nouveau comme les enfants de son âge», confie-t-elle. Cette dernière explique que sa fille se souvient très bien de l'accident. «Depi premié zour mem linn dir moi mama enn motokyclet nwar ek ver in tap ar mwa», poursuit-elle.

Pour rappel, ce violent accident impliquant la fillette, percutée de plein fouet par un motocycliste qui faisait du rodéo sur la route, avait suscité l'indignation après que la scène ait été filmée par une caméra privée de la région et partagée sur les réseaux sociaux. Le motocycliste, Axel Prosper, âgé de 20 ans et ne portant pas de casque, avait heurté la victime et l'avait traînée sur plusieurs mètres. La fillette se rendait à la boutique du quartier pour acheter des gâteaux.

Le motocycliste passé à tabac

Après l'accident, Axel Prosper avait été passé à tabac. Il avait porté plainte pour séquestration le 27 octobre. Le jeune homme, qui habite à Sainte-Croix, avait raconté aux enquêteurs qu'un individu lui avait donné plusieurs coups de poing et coups de pied sur tout son corps, y compris à la mâchoire. Il avait été blessé et avait dû recevoir des soins dans une clinique. Son présumé agresseur et sa famille l'auraient séquestré le même jour, le forçant à rester à l'intérieur de sa maison à Batterie-Cassée. Axel Prosper, qui avait son téléphone portable sur lui, avait alors appelé sa mère pour lui demander de venir le récupérer, car il était retenu contre son gré après un accident. Axel Prosper avait été inculpé devant la justice pour coups et blessures involontaires par imprudence, puis a retrouvé la liberté sous une caution de Rs 25 000.