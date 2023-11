Ile Maurice: Matières et couleurs

Il nous emporte chaque année dans son lot de traditions. Et fait naître, entre autres, des envies de renouveau et d'élégance. Divali nous a inspiré une déambulation au pays des tenues traditionnelles. Ritesh Hassamal de Jetha Tulsidas nous a servi de guide.

Quand arrive Divali, la tradition veut que l'on porte des vêtements neufs. Que symbolise cet acte, quelle est la signification derrière ? Ritesh Hassamal y voit une dimension culturelle et spirituelle. Voici ses explications.

Symbole de pureté et de renouveau

Divali est souvent associé au concept de pureté et de renouveau spirituel. Acheter et porter de nouveaux vêtements symbolise un nouveau départ et le rejet des anciens aspects impurs de la vie.

Honneur à la déesse Lakshmi

Selon les croyances, la déesse Lakshmi, le symbole de la richesse et de l'abondance, visite les foyers pendant Divali. Le port de nouveaux vêtements est donc considéré comme un acte de respect envers la déesse. Une façon de la saluer et de solliciter ses bénédictions pour la prospérité.

Tradition culturelle

Acheter de nouveaux vêtements pour Divali est une tradition culturelle. C'est une pratique qui est transmise de génération en génération et elle fait partie intégrante de la fête.

Réunions familiales

Divali est un moment de réunions familiales et sociales. Les gens veulent sublimer leur look lorsqu'ils rendent visite à leurs amis et à leur famille.

Célébration festive

C'est un moment de célébration. Porter de nouveaux vêtements est un moyen d'exprimer le bonheur et de créer une sensation de bien-être.

«En résumé, l'achat de nouveaux vêtements pour Divali est profondément enraciné dans la tradition, la spiritualité et le désir de célébrer cette fête avec un sens de renouveau et de style. C'est un moyen pour les gens d'honorer leur culture, d'exprimer leur joie et de solliciter des bénédictions pour la prospérité et le bonheur,» conclut Ritesh Hassamal.

Sari, churidar, gown....

Et que porter pour marquer ce jour spécial ? Des tenues traditionnelles et festives sont les plus prisées. Ritesh Hassamal explique que le sari reste le choix le plus populaire pour les femmes. «Cette longue pièce de tissu, drapée de manière élégante, associée à un chemisier assorti, se décline dans une large gamme de tissus, de couleurs et de motifs.»

Le salwar kameez ou churidar a aussi ses adeptes. «Cet ensemble trois pièces comprend un salwar (pantalon ample), un kameez (une longue tunique) et une dupatta (écharpe)». Sinon, il y a le lehenga choli, composé d'une jupe lehenga pleine et évasée. Il est porté avec un choli (chemisier) et une dupatta.

Autre tendance, la tenue Anarkali qui comprend une longue tunique flottante de style robe avec des leggings ajustés et une dupatta. Et depuis quelque temps, de nombreuses femmes optent pour des gowns contemporaines, pour leur touche moderne mais ponctuées d'ornements traditionnels.

Kurta, sherwani, veste modi....

Les hommes ne sont pas en reste en matière d'élégance. Ils portent le kurta, la tunique longue et ample qui atteint généralement le genou mais peut aussi aller plus bas. «Le kurta est souvent associé à un pantalon ajusté ou à un dhoti, un vêtement traditionnel non cousu qui s'enroule autour des jambes,» explique Ritesh Hassamal.

Le sherwani est, pour sa part, une version plus longue et plus formelle du kurta, souvent porté lors d'occasions spéciales. La veste Modi, voilà une autre tendance qui se dessine. Cette veste sans manches, de longueur hanche est portée par-dessus un kurta.

Par ailleurs, les hommes peuvent accessoiriser leur tenue avec un turban, des mojari (chaussures traditionnelles) et parfois une dupatta (écharpe)... pour plus d'élégance.

Les plus jeunes aussi

Quant aux vêtements pour enfants, ils imitent souvent les styles des adultes avec un plus grand accent sur les couleurs vives et les motifs festifs. Si les jeunes filles peuvent porter des versions miniatures de saris ou de lehengas, les garçons préfèrent des kurta-pajamas ou des sherwanis.

Un voyage sensoriel

Tenue chic ou décontractée ? Une immersion dans les boutiques Jetha Tulsidas nous entraîne dans un univers captivant. Où motifs imprimés, paillettes, petits miroirs, fils brodés et autres éléments décoratifs se mêlent et s'incorporent dans les tissus, captant ainsi l'attention.

Et puis, il y a ce festival de couleurs qui nous happe. Du sobre au chatoyant en passant par des teintes plus vitaminées, les couleurs ont ce pouvoir de combler les esprits en quête de gaieté. Impossible aussi de rester insensible à tous ces motifs floraux qui tapissent les saris et les churidars. Mais aussi ces tenues infusées de motifs géométriques et de broderies.

Côté matières, il y en a pour tous les goûts et pour tous les conforts. Coton, satin, crêpe georgette... chacune confère un look et un rendu spécifique. Reste plus qu'à décider si l'on veut porter un kurti évasé avec panneau ; un straight cut, ouvert des deux côtés ; un crop top ; un pantalon palazzo ; un kurti kaftan ; un gharara... les possibilités sont infinies.