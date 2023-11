Afrique: Ces 50 jeunes têtes africaines couronnées 2023 qui font rêver ..

éditorial

Au podium du Sacre- Nous sommes loin du titre du générique célébrissime de Robert de Montesquiou «Couronnes de tête, vous tenez votre monde». C'est tout comme. Pour 2023, votre magazine Confidentiel Afrique dévoile la liste du Top 50 des jeunes leaders africains émergents et qui font rêver.

Leurs tranches d'âge varient de 25 à 50 ans et issus de divers secteurs d'activité : finance, assurance, agrobusiness, énergie, science, gouvernance locale, médias, justice, diplomatie, pouvoir et réseau, nouvelles technologies, mines, humanitaire, santé, logistique, mode-art, société civile. Ils sont entre autres ; chefs d'entreprises, hauts cadres de l'administration publique, auto-entrepreneurs, bénévoles, passionnés de la nature, stylistes- designers, community managers, professionnels de médias, militants actifs de la société civile.

Alliant leadership décomplexé, effacement professionnel, discrétion débordante, coefficient élevé de performances peu ou presque pas médiatisées, ces 50 jeunes personnalités africaines parmi lesquelles nous comptons 26 femmes et 24 hommes innovent et incarnent un nouveau «leadership fort et affirmé » qui change assurément les codes. Avec audace et panache. Pour ce classement du Top 50 de 2023, à la suite d'une compilation de 150 leaders ciblés au départ, Confidentiel Afrique qui a ratissé large- de Gaboronne à Dakar en passant par Abidjan, Niamey, Kigali, Khartoum et Dar- Es- Salam- a travaillé sur 3 critères déterminants : la qualité de performance, le degré de discrétion et le modèle d'inspiration de ces derniers dans leurs environnements respectifs.

Notre équipe constituée de Hugues DESORMAUX, Maguette MBENGUE, Safiatou COLY, Jean Noël WOUMO, Assane SOUMANA, Anta WADE, Hippolyte GOURMANTIER Issoufou Boureima, ont épié une documentation bien fournie sur ces jeunes personnalités africaines influentes 2023 pour la production des portraits. Mis à part ces éléments, nous avons estimé, surtout, d'y greffer l'image et la réputation de leurs parcours si transpirants et impressionnants d'une part et le sens "discret" du réseautage et de l'influence dont ils font preuve d'autre part. Un «soft power entrepreneurial » aux bons codes et fait de simplicité et de fascination.

Inspirateurs d'espérances- Imperturbables dans un style empreint de raffinement, de sobriété et d'élégance, ces 50 jeunes leaders africains partagent en commun le sens élevé de responsabilité citoyenne, le dynamisme, le dévouement inoxydable à l'entrepreneuriat, le patriotisme à servir au prix de sacrifices inlassables. Dans ce classement méticuleux que nous publions à travers ce numéro Hors-Série, les femmes tiennent le haut du pavé avec des initiatives osées mais combien exaltantes dans des domaines, où elles ont dû batailler avec rage et intelligence pour s'imposer. Des success-stories qui méritent d'être implémentées un peu partout sur le continent, afin que la jeune génération s'en approprie.

De la Fournisseuse bio au Tchad Fatimé Souckar à la jeune championne namibienne, gérante d'une fabrique d'algues Jona IRIYA, en passant par l'égérie sénégalaise de l'assurance à l'ascension "décomplexée" Hawa AW, la surdouée ivoirienne du numérique, Marie-Lucienne N'guessan, l'héroïne des champs du Rwanda, Christine MUSHIMIHNAMA, la première femme nigérienne admise à la NASA, Fadji Zaouna Maina, elles ont marqué leurs territoires.

Dans l'ombre d'univers implacables, par-ci, par-là, sans bruits et sans «codes franchisés aux accoudoirs», ces figures montantes symbolisent la persévérance, le courage, l'abnégation, le perfectionnisme pur et dur au profit d'une communauté juvénile de plus en plus déboussolée, désespérée, mal outillée, qui manque de tout. En traversant le miroir, ces "Small 50 leaders" qui rêvent et voient grand sont conscients et pèsent bien leurs prouesses magnifiées de donner envie à la flopée de jeunes à pouvoir transformer leurs idées, leurs passions en des vocations ou réussites véritables. L'espoir est permis et à portée de main. Il faut toujours oser entreprendre. Car, comme le dit Kenneth Blanchard : " la clé de réussite du leadership est l'influence et non l'autorité".

Directeur Éditorial