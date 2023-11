Tunisie: Yassine Meriah (défenseur de l'EST) - 'L'Espérance est sur la bonne voie'

Le défenseur "sang et or" estime que l'équipe a beaucoup progressé ces derniers temps et qu'elle a démontré de belles choses malgré l'élimination.

De quoi se rassurer pour le reste de son parcours cette saison, en Champions League notamment.

C'est tout de même frustrant de ne pas aller jusqu'au bout après tout ce que vous avez démontré lors de cette Ligue africaine de football...

Nous avons vécu un bon rythme à la Ligue africaine de football.

Nous aurions aimé poursuivre notre parcours dans cette compétition et nous qualifier en finale pour être fin prêts pour la Champions League.

La chance nous a malheureusement tourné le dos. Maintenant que le mal est fait, il faut savoir tourner la page pour pouvoir aller de l'avant.

On peut dire que l'un des bienfaits de cette participation à l'African League, c'est la réconciliation avec le public...

Le public sait pertinemment que les joueurs ont tout donné sur le terrain. En témoigne sa formidable réaction après le match.

Il nous a longuement applaudis et a exprimé sa satisfaction malgré l'élimination. Je ne peux que remercier nos supporters pour leur soutien indéfectible.

Je ne cesserai de le répéter : l'Espérance a le meilleur public de l'Afrique.

Qu'est-ce qui a changé au sein du groupe en si peu de temps pour qu'on puisse voir ce nouveau visage de l'EST ?

Certes, l'Espérance est éliminée au stade des demi-finales de l'African Football League, mais l'équipe a démontré de belles choses contre le TP Mazembe et le Wydad.

L'équipe a progressé ces derniers temps. Tout le monde a pu le constater.

L'équipe a une nouvelle âme. Nous sommes animés par l'envie de nous surpasser.

Nous avons abordé cette Ligue africaine avec un esprit de gagneur.

Contre le Wydad au match retour, l'Espérance a tout fait. Nous étions appliqués sur le terrain.

Nous avons remis l'adversaire à son réel potentiel. Zéro occasion pour le Wydad lors de la demi-finale retour, tout de même.

Malheureusement, nous avons joué de malchance à la séance des tirs au but.

Nous n'avons qu'à bâtir sur les bonnes choses acquises ces dernières semaines, même si nous regrettons cette élimination au stade des demi-finales.

Vous venez de dire qu'il y a de bonnes choses sur lesquelles l'équipe peut bâtir.

Quels sont justement les aspects positifs sur lesquels vous pouvez bâtir?

Le point positif le plus ressenti, c'est le rythme de progression que connaît l'équipe ces derniers temps, la cohésion entre les joueurs et la plus-value apportée par les remplaçants à chaque fois qu'ils font leur entrée en cours de jeu.

Je ne veux pas évoquer de sous-prétextes, mais vous savez, il y a une nouvelle ossature de l'équipe.

Maintenant, il faut savoir tourner la page de l'African Football League en tirant les enseignements nécessaires et se concentrer sur les échéances à venir, à commencer par le championnat national et la Champions League, objectif suprême de l'Espérance.

On vous sent plus rassuré après cette participation à la Ligue africaine de football malgré l'élimination...

Tout le monde a vu la réaction de l'EST quand elle s'est trouvée en difficulté contre le TP Mazembe puis face au Wydad.

Nous, joueurs, sommes conscients de la responsabilité qui nous incombe. Nous sommes tous professionnels.

Nous devons fermer les oreilles, garder les pieds sur terre et continuer à travailler.

Pour finir, quel message voulez-vous adresser au public "sang et or" ?

Je ne veux pas faire de promesses en l'air. Je remercie notre public qui nous a été d'un grand soutien.

Si je dois dire quelque chose au public "sang et or", c'est de lui exprimer, en mon nom et au nom des autres joueurs, nos regrets de ne pas avoir pu aller jusqu'au final.

Avec ma petite expérience de joueur, je peux avancer une donne : l'Espérance est sur la bonne voie.

Nous continuerons à travailler avec le même sérieux et la même abnégation.

L'avenir sera sans doute meilleur, car il y a des prémices de bon augure.