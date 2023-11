Afrique: Première édition des saisons de la création, du 7 au 14 novembre - La rencontre du théâtre tunisien

Entre la salle du 4e-Art et Dar Al Masrahi auront lieu les «Saisons de la création», une semaine qui célèbre le théâtre tunisien et ses créateurs, une manifestation en partenariat avec la Fondation Abdelwahab Ben Ayed, Faba.

Pour célébrer le théâtre tunisien, présenter de nouvelles productions et expériences théâtrales et mettre en valeur celles qui se distinguent à travers des prix, notamment pour le texte, le jeu d'acteur, la scénographie, la mise en scène, le Théâtre national tunisien reprend la chandelle de ce que fut "la semaine du théâtre tunisien" initiée dans les années 60 et interrompue vers les années 2000. Cette festivité, qui venait en alternance avec les JTC, était une rencontre entre les créateurs, une occasion de vivre intensément au rythme du théâtre et des représentations, de débats, d'échanges et de possibilité de nouvelles voies de la création.

Et c'est avec cette même philosophie, avec le même élan et ce souci réel de vouloir restaurer une tradition, et réunir les créateurs autour du théâtre et ses multiples manifestations que le Théâtre national tunisien, sous la direction de l'artiste et académicien Moez Mrabet lance la première édition des "Saisons de la création" du 7 au 14 novembre 2023 pour être une première pierre dans le processus de construction de l'avenir du théâtre tunisien.

Ce théâtre tunisien qui a été à l'origine de nombreuses expériences et écoles, aux niveaux national, régional et même international et qui continue à inspirer et à regénérer d'une manière constante et dynamique de nouveaux potentiels créatifs.

« Les saisons de la création» théâtrale seront également un « festival incubateur» pour tous les professionnels de la scène et la meilleure incitation pour eux à présenter leurs productions au public.

"Il se peut que le souci du théâtre national tunisien de vouloir rassembler les femmes et hommes de théâtre autour d'une grande manifestation nationale pendant environ une semaine confirme notre volonté d'aiguiser le dynamisme théâtral et de consolider les liens d'interaction entre les créateurs, d'une part, et de renforcer leur relation avec un public féru d'arts, toujours à la recherche et à la découverte d'expériences nouvelles", indique Moez Mrabet.

Et c'est grâce au soutien précieux et le partenariat avec la Fondation Abdelwahab Ben Ayed (Faba) que des prix d'une valeur totale de 80 mille dinars seront attribués aux pièces qui vont concourir.

15 pièces sont programmées : « La ferme » de Ghazi Zaghbani, « Titre » de Haykel Rahali, « 14/11 » de Moez Gdiri, « Troupeau » de Hamadi Mezzi, « Châala » de Amina Dachraoui, « Rohhab » de Moayed Ghazouani, « J'ai rêvé de toi hier » de Lobna Mlika et Brahim Jomaâ, « Black-out » de Mounir Argui, « Autre chose » de Mohamed Kouas, « Dîner de chiens » de Youssef Mares, « Korrinti » de Asma Thabet, « Maintenant, tu es questionné » de Sami Jouini, « Gilgamesh » de Ali Nasser, « Le phénomène Godzilla » de Aous Brahim, « La fuite du repenti » de Abdel Wahed Mabrouk.

Un jury composé de Fatma Ben Saïden, Hamdi Hmaïdi, Wafa Tabouni, Nizar Saïdi et Hatem Telili Mahmoudi aura la mission d'attribuer les prix suivants :

Grand prix pour la meilleure création théâtrale : 30.000 dinars, prix de la mise en scène : 10.000 dinars, prix du texte dramatique : 10.000 dinars, prix de la scénographie : 10.000 dinars, prix de l'interprétation féminine : 10.000 dinars, prix de l'interprétation masculine : 10.000 dinars.

Cette semaine est également une occasion de débat autour de questions qui impactent et influent la création et conditionnent la créativité, et c'est dans le cadre d'un colloque portant sur le thème « Le théâtre au temps de la résistance » dirigé par Hamadi Ouhaïbi que l'art et le théâtre, en tant qu'acte de création et de résistance, viennent s'inscrire au coeur d'une actualité politique qui bouleverse le monde, à savoir l'agression sioniste barbare contre Gaza.

Chercheurs et critiques sont conviés dans ce cadre précis, à dialoguer et à interroger une écriture théâtrale au temps de la résistance, un choix conscient qui émane d'une réelle conviction du rôle inéluctable de l'artiste qui porte les causes de son peuple au centre de son art.

Et tenter des pistes de réponse à des questionnements sur la représentation que nous donnons à l'action théâtrale au temps de la résistance et les enjeux artistiques à relever face à la situation politique actuelle.

Cette première édition des saisons de la création s'accorde également avec la célébration du 40e anniversaire de la création du Théâtre national tunisien et à cette occasion une exposition photos mémoires et archives sera à l'accueil du public durant toute la semaine au 4ème art.