Afrique: Oussama Haddedi, l'inlassable travailleur - Ce latéral à la double casquette

Les défenseurs latéraux ont un rôle spécial dans le football, non seulement ils doivent protéger leur côté, mais aussi apporter le surnombre dans le secteur offensif.

Et à 31 ans, l'arrière gauche de Greuther Furth, Oussama Haddedi, porte cette double casquette, que ce soit en club ou en sélection.

Dans le football moderne, à présent, l'équilibre entre attaque et défense est très difficile à gérer, mais certains joueurs ont su le faire parfaitement, surtout sur les flancs où le poste de latéral a énormément évolué, ce qui nous renvoie sur le cas d'un certain Haddedi, joueur international qui n'a pas toujours les faveurs du sélectionneur national.

Alors que ce pur produit du CDF clubiste peut beaucoup apporter au Team Tunisie en termes de montée, de retour au rapide charbon.

Il a fait du chemin Oussama Haddedi depuis ses classes au Club Africain. De 2009 à 2017, il a monté méthodiquement les marches menant au haut niveau local, occupant vers la fin de son contrat avec le CA une place de plus en plus importante dans le dépassement de fonction sur le terrain.

Elégance naturelle balle au pied

A ce titre, que ce soit sous la bannière du CA, de Dijon, d'El Ettifaq, de Kasimpaşa, de Yeni Malatyaspor ou de Greuther Fürth depuis l'été 2022, Oussama Haddedi sait forcément profiter des espaces dans son couloir.

Technique, vif et capable de multiplier les allers-retours sur son aile, Haddedi, surnommé «Nino», dispose aussi de cette élégance naturelle, le pied sur le ballon.

Au CA, si ce gaucher pur a commencé par apprendre les rudiments du ballon rond, par la suite il s'est vite imposé grâce à sa détermination.

La suite, on la connaît. En clair, ce sera une voie directe vers les sommets tunisiens, comme ce titre de champion glané par le CA en 2015 et où le joueur a excellé.

A cette époque-là, sur son aile gauche, ses raids sont décisifs. Très souvent, ils finissent par un centre parfait vers Imed Meniaoui...

C'est d'ailleurs cette année-là qu'il honore sa première cape avec les Aigles de Carthage.

Des progrès énormes sur le replacement

Repéré et recruté en 2017 par Dijon, le défenseur latéral s'est rapidement imposé et a même retrouvé rapidement grâce aux yeux du sélectionneur national. Et pour cause, Haddedi apporte une pièce dans le puzzle manquant.

C'est un latéral offensif qui peut aussi jouer dans l'axe et qui a beaucoup progressé sur le replacement, sur ses déplacements et sur ses centres qui sont à présent mieux travaillés par un joueur qui a débuté le football au CSHL avant d'être enrôlé par le CA à 13 ans. Passé par les U14 et les U15 du CA, il intègre aussi le CDF de la sélection nationale.

Par la suite, à 17 ans, un certain Faouzi Benzarti le lance dans le grand bain des séniors aux côtés des Zouhair Dhaouadi, Lassâad Ouertani, Wissem Ben Yahia et autre Khaled Souissi. Par la suite, si le joueur a des qualités pour s'imposer et à terme, il a aussi la chance d'être encadré par des entraîneurs réputés à l'instar de Casoni, Lechantre, Rudd Krol, Faouzi Benzarti et Koster pour ne citer que ceux-là, alors qu'en sélection, Henri Kasperczak l'écarte du groupe appelé à disputer la CAN 2017...

Le temps passe par la suite et Haddedi est «repéché» par Nabil Maâloul en sélection même si la concurrence est féroce à son poste avec la présence d'Ali Maâloul, l'indispensable latéral des Cairotes d'Al Ahly.

Aujourd'hui cependant, après l'expédition amicale en Corée du sud et au Japon, Haddedi peut espérer prendre le poste d'Ali Maâloul à terme.