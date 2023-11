Congo-Brazzaville: Education - Un nouveau lycée ouvert à Pointe-Noire

Situé dans le cinquième arrondissement de Pointe-Noire, Mongo-Mpoukou, le nouveau lycée d'enseignement général du quartier Siafoumou a été inauguré, le 4 novembre, sous les auspices du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, accompagné de Jean Luc Moutou, ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, des autorités locales et de la communauté éducative des départements de Pointe-Noire et du Kouilou.

D'une forme pentagonale et pour un coût global des travaux de 794 millions de francs CFA, le lycée de Siafoumou est bâti sur une superficie de 2 700 m2. Il est composé de trois zones, à savoir une zone pédagogique de quatre bâtiments dont un bâtiment R+2 d'une superficie de 377,12 m2 comprenant douze salles de classe, soit quatre au rez- de chaussée, quatre au premier niveau et quatre autres au second niveau. Un bâtiment R+1 d'une superficie de 330,27 m2 comprenant au rez -de chaussée un laboratoire pédagogique, deux salles de classe et un bloc de latrines à deux postes, à l'étage trois salles de classe.

Une zone administrative composée d'un bâtiment de 153,28 m2 avec des bureaux, une salle de professeurs et les latrines modernes de trois cabines ; un bloc de latrines à quatre cabines avec séparation filles et garçons. Une zone d'astreinte comprenant un bâtiment plain-pied destiné au personnel administratif, composé de trois logements modernes bâtis sur une superficie de 230,50 m2. A cela s'ajoutent un forage fonctionnel, un mât, un mur mitoyen entre l'école primaire et le lycée.

Félicitant le ministre du tutelle, le Premier ministre a signifié que ce dernier s'efforce à mettre en oeuvre la politique du président de la République en termes de construction et de réhabilitation des infrastructures scolaires. « Offrir un lycée à une communauté, c'est ouvrir à la jeunesse de celle-ci les perspectives d'un avenir radieux, d'un bel avenir. Ainsi, conformément à la politique mise en oeuvre par le président de la république, nous avons trois défis à relever? notamment la gestion des lycées d'excellence, des lycées interdépartementaux et la création des lycées de proximité, c'est ce que le ministre est en train de faire », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation a signifié qu'au regard de la situation démographique du Congo, avec une jeunesse à scolariser représentant plus du tiers de la population, l'imagination des gouvernants doit être de plus en plus féconde et l'investissement dans le travail doit être sans limite. « Pointe-Noire, deuxième pôle de concentration de la population du Congo, n'avait qu'un seul grand lycée d'enseignement général jusqu'au début de la décennie 1990.

C'est seulement en octobre de la même année que le lycée Karl-Max, l'actuel lycée Victor-Augagneur, fut créé. Il fallait attendre quinze années afin que deux lycées soit encore créés en vue de renforcer l'offre éducative chez les apprenants de la ville, suivie de nos jours par la création d'autres lycées à travers les différents quartiers que compte la ville », a-t-il fait savoir.

Rappelons que ces retrouvailles ont été marquées par l'observation d'une minute de silence en mémoire des deux anciens ministres de l'Enseignement, à savoir Henri Lopes et Pierre Nzila.