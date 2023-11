Congo-Kinshasa: Lancement de la campagne de sensibilisation des agriculteurs familiaux

Le Collectif des ONG pour une agriculture durable en RDC (COAD) a lancé, dimanche 5 novembre à Kinshasa, la campagne de sensibilisation des agriculteurs familiaux.

A travers cette initiative menée avec le ministère de l'Agriculture, cette structure vise lutter contre la dépendance alimentaire extérieure.

Le président national de COAD, Faustin Buhendwa appelle également les agriculteurs familiaux congolais à se mettre ensemble, pour capitaliser les 12% du budget national 2024 alloués à l'agriculture, soit 1 milliard 600 millions USD.

Il a expliqué qu'avec cette approche, son organisation veut accompagner des familles des agriculteurs, les suivre et les aider à aller en formation d'échanges à l'extérieur du pays.

« Et on veut créer des petites coopératives, des petites banques agricoles dans tous les 145 territoires de la RDC pour que l'agriculteur familial puisse accéder à des petits crédits. Ce pourrait aider les gens à produire en grande quantité et en qualité, tout en respectant l'environnement. Et surtout comme on veut ressusciter le système ancien, où la RDC exportait 300 espèces de produits, et aujourd'hui c'est réduit à trois espèces. Nous nous voulons qu'on revienne dans deux ans, a même à cent espèces des produits qu'on doit exporter », a fait savoir Faustin Buhendwa.

Il dit avoir constaté que de grands projets que le gouvernement a montés dans le secteur de l'agriculture n'ont pas donné des bons résultats.

Faustin Buhendwa a par ailleurs invité les partenaires du ministère de l'Agriculture à prendre part au forum d'échange d'expérience entre les ONG de petits producteurs engagés dans ce secteur.

Cette rencontre est prévue mercredi 8 novembre courant au Centre Wallonie Bruxelles (CWB), commune de la Gombe, à Kinshasa.