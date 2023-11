Maroc: Guelmim - Lancement de plusieurs projets routiers à l'occasion du 48ème anniversaire de la Marche verte

Guelmim — Plusieurs projets routiers ont été lancés dimanche dans plusieurs communes de la province de Guelmim, à l'occasion de la commémoration du 48ème anniversaire de la Marche verte.

Ces projets routiers s'inscrivent dans le cadre de la poursuite de la mise en oeuvre du programme de réduction des disparités sociales et foncières en milieu rural.

Ainsi, le wali de la région Guelmim-Oued Noun, gouverneur de la province de Guelmim, Mohamed Najem Abhay, accompagné d'une délégation comprenant notamment la présidente du conseil de la région, Mbarka Bouaida, a lancé les travaux d'agrandissement et de renforcement de la route reliant la route nationale n°1 et douar Ikeissel au niveau de la commune Abaynou.

Le coût total de ce projet (première tranche), qui sera réalisé sur une longueur de 10 km, est estimé à 11,46 millions de dirhams, dans le cadre d'une convention de partenariat entre le ministère de l'Equipement et de l'Eau, le conseil de la région Guelmim-Oued Noun, la wilaya et le programme de réduction des disparités spatiales et sociales en milieu rural, dont le coût total s'élève à 38 millions de dirhams.

Ce projet vise à renforcer le réseau routier, à améliorer les conditions de transport et l'accès de la population aux services de base, ainsi qu'à assurer une connexion appropriée entre les communes de Guelmim et d'Abaynou.

Dans la commune d'Asrir, le coup d'envoi des travaux de renforcement de la route régionale 1304 reliant le centre de la commune d'Asrir et la ville de Guelmim sur une longueur de 3,4 km, a été donné, avec une enveloppe estimée à 9 millions de dirhams.

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une convention de partenariat entre le ministère de l'Equipement et de l'Eau, le conseil de la région Guelmim-Oued Noun, la wilaya et le programme de réduction des disparités spatiales et sociales en milieu rural, dont le coût total s'élève à 45 millions de dirhams.

Dans la commune de Taghjijt, le wali de la région a lancé les travaux de réalisation de la route entre Tarkmayte et le centre de la commune de Taghjijt sur une longueur de 26 km, pour un coût de 34,812 millions de dirhams, financé par le conseil de la région Guelmim-Oued Noun.

Ce projet vise à améliorer l'accès de la population rurale aux équipements administratifs et sociaux et à renforcer le réseau routier de la région.

Dans la commune de Tiklite, les travaux de construction de la route reliant la route provinciale n°1308 et la localité de Mnilinte, d'une longueur de 23,3 km, ont été lancés pour un budget de 28,218 millions de dirhams.

Ce projet vise notamment à désenclaver la population rurale, à améliorer les conditions de production, à encourager les investissements dans le secteur agricole, à faciliter l'accès des populations rurales aux équipements administratifs et sociaux et à renforcer le réseau routier de la région.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Bouaida a souligné l'importance de ces projets routiers qui auront un impact significatif sur la sécurité routière dans la région, sur les activités économiques, notamment agricoles, et sur la connexion du monde rural avec le centre urbain.