Tunisie: Gabès/Elections - Exploiter les ressources pour un meilleur développement régional

GABES — Le gouvernorat de Gabès est situé dans le sud-est de la Tunisie et est délimité par les régions de Sfax, Sahel et Tunis, au nord.

La région compte 16 municipalités, 13 délégations, 73 localités et 80 circonscriptions et abrite 410 mille habitants.

Face aux problèmes sociaux et économiques que connait le gouvernorat de Gabès, les prochaines élections des conseils locaux constituent une occasion pour oeuvrer à promouvoir l'économie et l'emploi dans la région.

- La délégation d'El Hamma, connue pour sa richesse en eaux minérales, compte huit circonscriptions.

- La délégation d'El Hamma-ouest, riche en eaux géothermiques favorisant la production de légumes et fruits frais, comprend cinq circonscriptions (El Bhaier, Habib Thameur, El Bchima El Borj, Bchima Kalb et Bou Attouch.

- La délégation d'El Métouia, située près de la zone industrielle de Gabès et de l'autoroute Gabès-Tunis, compte cinq circonscriptions El Akarit, Métouia-nord, Métouia-sud 1, Métouia-sud 2 et Métouia-sud 3.

- La délégation Dhkila Toujen, un des plus beaux villages montagnards, est connu pour l'artisanat et la production agricole biologique. Elle compte 5 circonscriptions Toujen, Zmartine, Ain Tounine, Dhkila Toujen 1 et Dhkila Toujen 2.

- La délégation de Ghannouch comprend 5 circonscriptions Ghannouch-sud, Ghannouch-est, Ghannouch-nord, Ghannouch-ouest 1 et Ghannouch-ouest 2. La pêche artisanale est l'activité la plus répandue dans cette région.

- La délégation de Gabès-sud compte sept circonscriptions, à savoir El Amazir, El Mdou, El Khamsa, Tbelbou, Zrig Dhaklania, Sidi Boulbeba et Limawa. La région est spécialisée dans l'oléiculture et l'élevage ovin et bovin et est dotée d'un complexe universitaire multidisciplinaire et un hôpital universitaire.

- La délégation Gabès-ouest comprend sept circonscriptions: Jouawla, Rmethi, Ennahal, Bouchema, Chneni-est, chneni-nord et chneni-ouest. C'est une région oasienne très prisée par les touristes.

- La délégation de Gabès-ville comprend 5 circonscriptions. Affectée par la pollution, la région constitue un centre administratif et industriel.

- La délégation de Matmata compte 5 circonscriptions: Tamazret, Tchine 1, Tchine 2, Matmata 1 et Matmata 2. Ce village berbère est célèbre par ses habitations troglodytes.

- La Délégation de Mareth comprend 11 circonscriptions: Ezzarat, Zarkine, El Alaya, Zrig, El Ghandri, Sidi Touati, Aaram, Ayoun Zarkine, Mareth, Mareth-nord et Waarifen. La région est connue pour la culture du grenadier.

- La Délégation de Menzel Habib compte 7 circonscriptions: Sgaie, El Fjij, Mhemla, Rbiaa, Ouali, Zograta, Menzel Habib et Oued Zitoun.

- La Délégation de Nouvelle Matmata compte 5 circonscriptions: Ezraoua, Béni Zlatan, Béni Issa, Nouvelle Matmata et Haddej. Plusieurs zones irriguées ont été créées dans la région et dédiées, notamment, à la culture de l'olivier.

- La Délégation d'Oudhref comprend cinq circonscriptions El Mida, El Hicha, Oudhref-sud, Oudhref-nord 1 et Oudhref-nord 2. Un projet dédié à la production des légumes et fruits frais grâce aux eaux géothermiques a été réalisé sur une superficie de 120 ha dans cette région.