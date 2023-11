Afrique: Le thème de l'eau est au centre de la 26 ème édition d'Ecomondo 2023 en Italie

interview

TUNIS/Tunisie — RIMINI (Italie), 6 nov 2023(de l'envoyée de TAP Amal Ben Hajiba)- La 26ème édition du salon des technologies vertes «Ecomondo», ouvrira ses portes cette année, du 7 au 10 novembre 2023, au Parc des expositions de Rimini en Italie, sur le thème " l'écosystème de la transition écologique".Dans sa réponse aux "trois questions " de l'Agence TAP, le directeur de l'exposition Mauro Delle Fratte revient sur les spécificités de l'édition 2023 axée sur le thème de l'eau et de l'économie bleue.

TAP: Pouvez-vous nous présenter ce salon ?

Mauro Delle Fratte: Le salon Ecomondo est l'événement de référence dans le Bassin méditerranéen pour l'économie circulaire. Cette année, la 26ème édition du salon prévoit six zones d'exposition dédiées aux "secteurs clés" de l'économie verte. Il s'agit des déchets en tant que ressource, (partie prépondérante avec 14 halls), de la régénération des sols, de la bioéconomie circulaire et régénérative, ainsi que des bioénergies, provenant de la biomasse, en plus de l'agroécologie, laquelle a été programmée pour la première fois cette année. En ce qui concerne le cycle de l'eau, nous visons toutes les étapes de ce cycle du « captage » à l'épuration jusqu'à la réutilisation, tandis que pour l'économie bleue, l'accent est mis sur les infrastructures et les services portuaires et de la pêche. Quant au secteur de la surveillance et du contrôle environnemental, le salon s'interesse particulièrement aux activités d'analyse chimique et à l'impact de l'activité humaine sur l'environnement (sur l'air, le sol, l'eau).

Ainsi, plus de 1 500 exposants prendront part à Ecomondo 2023, soit une augmentation de 10 % par rapport à l'édition de 2022. Près de 15 % des exposants sont venus de l'étranger.Le salon accueillera également, plus de 350 acheteurs de 53 pays, grâce à un programme de collaboration avec le ministère italienne des Affaires étrangères et l'agence italienne pour le commerce extérieur (ICE), qui assure la promotion du Made en Italy dans le monde. Quelque 230 événements sont inscrits au calendrier des congrès, dont des évènements organisés par le Comité technique et scientifique (CTS) ou tenus à l'initiative de certains exposants.

A cet égard, des sujets avant-gardistes seront abordés. C'est une fierté pour Ecomondo d'anticiper des questions normatives ou scientifiques pertinentes en termes de législation ou de développement technologique de l'économie circulaire à l'instar de la restauration des océans et des eaux en Europe, une mission que l'Union européenne compte accomplir d'ici 2030. A noter que ce thème concerne tous les pays de la Méditerranée qui ont à coeur l'équilibre de notre écosystème marin. A cet égard, un important événement sera consacré à la « planification de l'espace maritime pour une économie bleue durable en Méditerranée ».

TAP:Quelle est la spécificité de cette édition?

Mauro Delle Fratte: Durant l'édition 2023, nous avons accordé plus d'intérêt au thème de l'eau, en faisant le lien entre les aspects liés au cycle de l'eau, en termes des technologies pour les réseaux hydriques, et pour l'économie bleue. Ainsi, la vision qui unit ces deux domaines consiste en la qualité et la santé de l'hydrosphère, deux aspects qui doivent être développés ensemble. L'édition 2023 du salon Ecomondo se caractérise également, par sa vision qui réunit à la fois les deux volets "technologie et politiques publiques" autour d'un objectif commun, celui d'améliorer la qualité de l'écosystème.

Nous avons également développé des thèmes liés à certains secteurs , tels que le textile, qui représente un défi pour la qualité de l'environnement et qui s'engage de plus en plus sur la voie de la durabilité, de la production à la post-consommation. Il s'agit aussi, du papier et son cycle de récupération, (un thème sur lequel nous misons), les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), dont le cuivre, lequel "est en train de devenir un métal aussi précieux que l'argent et l'or", en raison de son utilisation dans les appareils de télécommunication et les ordinateurs.

TAP: Comment évaluez-vous la contribution d'Ecomondo au développement de l'économie verte et circulaire dans la zone euro-méditerranéenne ?

Mauro Delle Fratte: Ecomondo a 26 ans d'histoire et, selon nous, autant d'années d'avenir.La transition écologique n'est pas une option, c'est un changement d'époque. Nous pensons que la configuration de l'événement au fil des années, en tant que vitrine de technologies et de services en dialogue continu avec les universités, la recherche privée et la présence d'institutions gouvernementales et de la société civile, constituet une formidable plate-forme à même d'intéresser de plus en plus de marchés.

Ecomondo devra s'adresser à de nouveaux pays, tout comme, la notion de l'économie circulaire, qui a intégré, au fil du temps, des secteurs où elle était peu présente il y a quelques années et ce grâce aux politiques de la Communauté européenne. Nous sommes convaincus que l'économie circulaire, dans ses objectifs de protection et de restauration des écosystèmes, doit nécessairement se tourner vers la rive africaine de la Méditerranée. En outre, nous accordons une attention particulière à l'Afrique depuis 2021, grâce à notre collaboration avec la fondation RES4Africa "qui oeuvre en faveur de la

transition énergétique juste de l'Afrique afin d'atteindre l'ODD 7", notamment en ce qui concerne les sources d'énergie renouvelables. Cette année, nous élargissons le catalogue d'idées à des projets,allant du traitement et de la qualité des eaux à la bioéconomie régénérative. Amal