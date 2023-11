Algérie: Les conséquences néfastes des systèmes agroalimentaires actuels avoisinent les 10.000 mds de dollars

ALGER — Les systèmes agroalimentaires actuels font peser des coûts cachés sur la santé, l'environnement et la société avoisinant les 10.000 milliards (mds) de dollars par an, a alerté lundi l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), dans son rapport publié sur son site web.

Ce montant représente presque 10 % du produit intérieur brut (PIB) mondial, précise la FAO dans cette analyse réalisée dans 154 pays.

D'après cette édition 2023 sur la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, "plus de 70 % des coûts cachés sont dus à une mauvaise alimentation trop riches en graisses, en sucres et en aliments ultra-transformés. Elle peut être à l'origine d'obésité et de maladies non transmissibles (cancer, maladies cardio vasculaire, diabète..) qui conduisent à leur tout à des pertes de productivité", prévient l'institution onusienne.

Ces pertes sont particulièrement importantes dans les pays à revenu élevé et les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieur, a t-elle encore constaté.

Par ailleurs, un cinquième des coûts totaux sont liés à l'environnement, détaillent les auteurs du rapport en évoquant les émissions d'azote et les émissions de gaz à effet de serre, les changements dans l'affectation des terres ou l'utilisation de l'eau.

%

"Il s'agit d'un problème qui touche tous les pays et dont l'ampleur est probablement sous-estimée du fait des données limitées dont on dispose", ont-ils estimé, supposant toutefois que les pays à faible revenu sont proportionnellement les plus durement touchés par les coûts cachés des systèmes agroalimentaires liés à l'environnement.

Ceux-ci représentant plus du quart de leur PIB, contre moins de 12 % pour les pays à revenu intermédiaire et moins de 8 % pour les pays à revenu élevé

"Dans les premiers, ce sont les coûts cachés liés à la pauvreté et à la sous-alimentation qui sont les plus importants", précise le rapport.

Face à ce problème, la FAO invite les pouvoirs publics et le secteur privé à mener plus régulièrement des analyses détaillées des coûts cachés ou coûts "véritables" des systèmes agroalimentaires afin de mettre en place des mesures permettant de réduire les dommages subis.

Cité dans le rapport, le directeur général de la FAO, QU Dongyu, a plaidé pour un engagement collectif en faveur de la transformation des systèmes agroalimentaires actuels pour le bien de tous", notamment à travers des mesures permettant de faire face à la crise climatique, de lutter contre la pauvreté, les inégalités et l'insécurité alimentaire".