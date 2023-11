Ile Maurice: Un policier allègue avoir reçu des menaces

Un policier affecté au poste de police de Rose-Belle dit craindre pour sa sécurité. Il allègue avoir reçu des menaces dans l'après-midi de samedi de la part d'un individu. L'agent a déposé une plainte au poste de police de Rose-Belle en expliquant que le suspect l'aurait intimidé parce qu'il avait porté plainte contre lui la veille pour insulte. Selon le policier, il était en service devant une banque lorsque le suspect, qu'il connaît bien et qui habite la région, l'aurait insulté.

Ainsi, le samedi suivant, selon le policier, alors qu'il se trouvait dans sa voiture sur le parking du centre commercial Vieux Moulin à Rose-Belle, le suspect est arrivé et l'aurait menacé. «To en sivil zordi ki to pou kapav fer contre mwa. Mo koné tonn fer case contre mwa hier kan monn zour twa kot la bank si to pa al tir sa case la to pou koné ar mwa», aurait dit l'homme au policier. Le suspect aurait également indiqué au policier qu'il connaît ses horaires de travail et qu'il profiterait de son absence pour saccager sa maison. «Si to pa anvi to lakaz krazé al tir sa case la», aurait lancé le suspect au policier.

L'épouse de l'individu incriminé par le policier a également consigné une déposition. Selon la femme âgée de 26 ans, elle se trouvait en compagnie de son époux samedi sur le parking du centre commercial Vieux Moulin à Rose-Belle lorsqu'un homme les aurait insultés. Elle a ensuite découvert qu'il s'agissait d'un policier.