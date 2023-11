Ile Maurice: Les dépenses de la BoM font sourciller l'Hôtel du GM

Elle symbolise le luxe, l'élégance et la perfection, selon les connaisseurs de berlines haut de gamme. Elle vient d'être lancée à Maurice fin septembre 2023. En fait, selon le concessionnaire CFAO, Maurice est le premier pays d'Afrique et de l'océan Indien à la lancer officiellement sur son territoire. Elle, c'est la Mercedes-Benz-Maybach, qui existe en deux modèles, chacun doté d'un énorme moteur V8 de quatre litres.

La Banque de Maurice (BoM) vient d'en acquérir une (modèle S580) pour véhiculer son gouverneur. C'est précisément ce qui irrite certains membres du gouvernement qui pensent que cette dépense extravagante - de bien plus de Rs 10 millions - risque d'être perçue comme une provocation en cette période de difficultés économiques. Si aucun ministre n'a voulu commenter officiellement, au moins deux ou trois d'entre eux ont confié leur sentiment de colère face à cette dernière acquisition de la Banque centrale.

Au sein de la BoM, on commence à parler. «Que va-t-on faire de la X5 flambant neuve qui servait à véhiculer le gouverneur jusqu'à présent? Ce véhicule imposant a été acheté en mai 2023, il est donc pratiquement neuf !», s'indigne-t-on. Ce qui agace encore plus les membres du gouvernement, c'est qu'ils ne veulent pas être associés à l'achat de toutes ces berlines. Pour rappel, deux Mercedes CLS 350 ont été acquises en janvier 2023 pour les deux adjoints de Harvesh Seegolam, à savoir le First Deputy Governor (FDG), Mardayah Kona Yerukunondu, et le Second Deputy Governor (SDG), Hemlata Sadhna Sewraj-Gopal.

%

«Pour Harvesh Seegolam, Madrayah Kona Yerukunondu et Hemlata Sadhna Sewraj Gopal, le conseil d'administration indépendant de la BoM a approuvé plus de USD 1 million uniquement pour des voitures en 2023», révèle un haut fonctionnaire sous le couvert de l'anonymat. Le conseil de la Banque centrale comprend - outre Harvesh Seegolam agissant comme président, et les FDG Kona Yerukunondu et SDG Sewraj-Gopal - Piragalathan Chinnapen, Ishwar Anoopum Gaya, Melissa Prishni Ramsahye, Christine Marie Isabelle Sauzier, Antoine Seeyave et Said Toorbuth. Selon la BoM Act (2004), «le conseil est chargé de la politique générale des affaires de la Banque, à l'exception de la formulation et de la détermination de la politique monétaire. Il exerce ses fonctions de manière indépendante et n'est soumis à la direction ou au contrôle d'aucune autre personne ou autorité. Le conseil se réunit au siège de la Banque au moins une fois tous les deux mois».

Outre l'aspect financier, dans une période de pénurie de devises, ces voitures ne sont pas écologiques, alors que la BoM évoque la «soutenabilité» et le changement climatique. «Qui mesure l'empreinte carbone de la Banque de Maurice?», s'emporte un membre du gouvernement qui a décidé de ne pas renouveler sa voiture, même s'il en a le droit sur le papier. «Le Premier ministre a parlé de sacrifices à faire, et tous les nominés politiques doivent suivre cette ligne de conduite, que ce soit en termes d'achats de berlines rutilantes ou de fréquents voyages en première classe...»

Nous n'avons pas pu obtenir une version officielle de la Banque centrale hier, mais l'express reste à l'écoute pour présenter le point de vue du régulateur afin de contextualiser, si possible, ces dépenses alors que le bilan de la BoM laisse à désirer... Dans le passé, d'autres gouverneurs avaient renoncé à l'achat de nouvelles berlines pour cette raison comptable et morale. Sauf, peut-être, que la Maybach, irrésistible, n'existait pas encore...