Ile Maurice: DJ NYK à Maurice !

Préparez-vous à danser sur des rythmes envoûtants car GravityXero et Ticketbox.mu présentent fièrement l'inoubliable Electro Garden Party avec le célèbre DJ NYK, alias Nikhil Sahni ! Cet événement extraordinaire est prévu pour enflammer le public le 6 janvier dans le pittoresque St-Aubin à Maurice.

DJ NYK, célèbre pour ses contributions révolutionnaires à la musique dance électronique, est prêt à vous entraîner dans un voyage musical sans pareil. Réputé pour ses sets exaltants et inoubliables, DJ NYK promet de faire danser la foule sous les étoiles, du crépuscule à l'aube.

Une soirée inoubliable sous les étoiles

Cette extravagance en plein air promet une nuit d'expériences à couper le souffle, avec une programmation exceptionnelle de DJs locaux et une ambiance immersive qui vous laissera émerveillé. L'Electro Garden Party à St-Aubin est conçue comme le prélude parfait à la nouvelle année, invitant les amateurs de musique et les fêtards à se réunir pour célébrer cette expérience musicale unique.

Ajay Deora, directeur de Ticketbox.mu & GravityXero, a exprimé son enthousiasme pour cet événement : «Nous sommes ravis d'apporter cet événement sensationnel à la magnifique île Maurice. Avec le charismatique DJ NYK en tête d'affiche, nous sommes convaincus que cette gardenparty se distinguera de toutes les autres. La fusion d'une musique de classe mondiale et du décor époustouflant de St-Aubin créera une expérience inoubliable pour tous les participants.»

Les billets pour l'Electro Garden Party sont disponibles sur ce lien https://bit.ly/electrogarden et peuvent être achetés via Ticketbox.mu. Ne manquez pas cette chance de participer à cet événement électrisant. Les billets pour la réservation anticipée sont disponibles pour un temps limité. Alors, assurezvous de réserver les vôtres dès aujourd'hui avant qu'ils ne soient tous vendus.

DJ NYK : L'artiste aux multiples facettes qui fusionne deux mondes

DJ, producteur, animateur radio, artiste visuel et coach, NYK est un artiste unique qui a réussi à réunir deux mondes en apparence disparates. Il est l'homme responsable d'avoir fait découvrir au public du monde entier ce que l'on pourrait qualifier de fusion à double volet, mêlant les rythmes de Bollywood et la musique électronique. À l'âge de 34 ans, DJ NYK est un phénomène avec lequel il faut compter. Avec une base de fans sur Facebook dépassant le million et un répertoire de tournées mondiales à faire valoir, il est le centre d'attention de tous les yeux et oreilles. Le «Roi des Remixes» a également remporté le prestigieux titre de meilleur DJ Bollywood de l'Inde à trois reprises aux «VH1 MYFAV Awards», en 2012, 2013 et 2016, et a fait partie de l'éminente «All Stars Legends League» en 2014 et 2015.