Afrique: Droits des femmes au Maroc - Des avancées majeures qui ne cessent de croître (Écrivaine)

Rome — La situation de la femme marocaine a connu des avancées "majeures" qui ne cessent de croître, sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, a souligné l'écrivaine Rita El Khayat.

Sous le règne de SM le Roi, le statut de la femme a connu des avancées de "grande envergure, dans le cadre d'une dynamique sociale et de développement croissante", a déclaré l'anthropologue à la MAP, en marge de sa participation au salon culturel "Micro Editoria", qui s'est tenu du 3 au 5 novembre à Chiari (nord de l'Italie), avec le Maroc comme invité d'honneur.

"A l'échelle arabe, le Maroc se hisse à l'avant garde de la promotion des droits de la femme grâce à la vision éclairée du Souverain", a indiqué Mme El Khayat, revenant sur les réformes profondes entreprises dans le cadre de la Moudawana.

"Ambitieux et engagé, le Royaume se lance dans un nouveau chantier pour consacrer ces acquis et améliorer davantage le statut des femmes", a-t elle relevé, évoquant le projet de révision du Code de la famille annoncé récemment par SM le Roi.

Selon l'écrivaine, "les femmes marocaines contribuent, aussi bien que leurs paires, au développement et au progrès de la Nation". Au niveau littéraire, "les femmes exposent et retracent, avec la même profondeur, leurs odyssées et leurs vécus à travers des écritures fortes qui traversent le temps et enrichissent le paysage sociétal", estimé Mme El Khayat, également psychiatre.

%

"Les efforts de toutes les composantes de la société marocaine, menés sous le leadership du Souverain, consacrent notre positionnement solide qui va au-delà d'un pays émergent", a-t-elle poursuivi, relevant que de la culture au sport, en passant par l'économie, la diplomatie et les droits de l'Homme, "le Maroc est aujourd'hui un pays fort et présent qui rayonne dans plusieurs domaines aux niveaux régional et international".

Représenté par l'ambassade du Royaume en Italie et le Conseil communal de Dakhla, le Maroc a pris part en tant qu'invité d'honneur à la 21ème édition du Salon culturel italien "Micro Editoria", qui a rassemblé, trois jours durant, des personnalités culturelles et politiques méditerranéennes autour de plusieurs thématiques.