Maroc: Marche Verte - De nouveaux projets socio-économiques à Meknès

Meknès — Le gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sabbar a procédé, lundi, à l'inauguration d'une série de projets socio-économiques dans le cadre de la célébration du 48ème anniversaire de la glorieuse Marche verte.

Ainsi, M. Sabbar a inauguré, au niveau du cercle d'Ain Arma, dans la commune Ait Ouallal, une unité industrielle de fabrication des briquettes de charbon de bois bien compressé à partir des déchets agricoles par le biais d'un processus moderne respectueux de l'environnement, avec une production de haute qualité et ayant une grande valeur ajoutée.

Financée par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) à hauteur de 100.000 DH avec la contribution d'autres programmes de financement, l'unité produit des briquettes de charbon 100% naturelles sans additifs chimiques, sans fumée, sans gaz et sans odeur pendant l'allumage qui dure plus que le charbon de bois traditionnel.

D'un chiffre d'affaire prévisionnel de plus de 3 millions de DH (MDH), pour les trois premières années, l'unité emploie six personnes et devrait augmenter son effectif à 13.

Par la suite, le gouverneur de la préfecture de Meknès et la délégation l'accompagnant se sont rendus dans la commune d'Ain Jmaa pour le lancement d'un projet de construction d'une station d'épuration des eaux usées du centre de cette commune, initié dans le cadre du Programme national d'assainissement liquide mutualisé (PNAM).

D'un investissement global de 7,5 MDH, ce projet financé par le ministère de l'Intérieur porte sur la réalisation d'un dégrilleur et d'un dessableur, deux étages à écoulement vertical ainsi qu'un bâtiment d'exploitation et d'un logement de gardien. Cette station d'une capacité de 200 m3/jour, verra la pose, aussi, d'un collecteur de 1,2 km.

Par la même occasion, il a été procédé au lancement des travaux de construction de la piste reliant la Route provinciale (RP) 7061 et Douar Gueddara à la commune de Cherquaoua. D'une longueur de 2,1 km, cette route sera réalisée en trois mois et devrait coûter à terme plus de 2,5 MDH, financé par le Fonds pour le Développement Rural et les Zones de Montagne (FDRZM).