Sénégal: Commémoration à Dakar du 48-ème anniversaire de la Glorieuse Marche verte

Dakar — L'Ambassade du Royaume du Maroc au Sénégal a organisé, lundi à Dakar, une cérémonie de commémoration du 48-ème anniversaire de la Glorieuse Marche verte, en présence de nombreuses compétences marocaines établies au Sénégal et d'acteurs de la société civile sénégalaise, notamment les lauréats civils et militaires des universités et écoles marocaines.

La cérémonie, qui a débuté par la lecture de versets du Saint Coran, suivie de l'exécution des hymnes nationaux du Sénégal et du Maroc, a été marquée par la diffusion de messages vidéos retraçant plusieurs aspects de la Marche de développement et de modernisation conduite par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, depuis plus de deux décennies, en plus de la projection d'un film documentaire sur les projets structurants réalisés durant cette période.

A cette occasion, l'Ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Dakar, M. Hassan Naciri a prononcé une allocution au cours de laquelle il a mis en exergue le fait marquant majeur de l'histoire contemporaine du Maroc que constitue la Glorieuse Marche Verte en tant que catalyseur et véritable symbole de l'unité nationale ordonnée autour du Glorieux Trône Alaouite.

"Le courage, l'unité et la cohésion exprimés par le peuple marocain lors de la Marche Verte n'a d'égal que la mobilisation générale cristallisée à travers la Révolution du Roi et du Peuple, le 20 août 1953", a souligné l'Ambassadeur.

Abordant les acquis et l'esprit de la Marche Verte, le diplomate marocain n'a pas manqué de souligner la corrélation entre cette Glorieuse Épopée et certains faits saillants de ces dernières années, tels que la solidarité nationale exprimée à l'intérieur comme à l'extérieur du Maroc suite à la pandémie de Covid-19; l'unité des Marocains et leur soutien unanime à l'équipe nationale lors de la Coupe du Monde de football au Qatar et la solidarité naturelle et agissante du peuple marocain suite au terrible séisme qui a touché le Royaume le 08 septembre.

Il a, à cet égard, indiqué que cet esprit d'unité et de cohésion sous-tend également une solidarité à toute épreuve qui, comme l'a récemment souligné SM le Roi à l'occasion de Son discours à l'occasion de l'ouverture de la 1ère session de la 3ème année législative de la 11ème Législature, le 13 octobre dernier.

"Ancrée dans les valeurs authentiques de l'âme marocaine [qui] ont prévalu, celles-là mêmes qui ont toujours permis à notre pays de surmonter crises et adversités et qui nous confortent sans cesse dans notre détermination à poursuivre notre marche avec assurance et optimisme", a dit SM le Roi dans ce discours.

"C'est dans cette logique de solidarité tout azimut que SM Le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a lancé le chantier de généralisation de la protection sociale qui constitue un pilier essentiel de la marche sûre du pays vers un Etat social et solidaire", a noté M. Naciri, faisant savoir que ce Programme, qui intéressera des millions de Marocains, sera opérationnel fin 2023.

Dans le même contexte, il a ajouté que sur Haute Instruction de SM le Roi, dès décembre 2023, des millions de familles bénéficieront d'une aide sociale directe mensuelle et une première dans toute la région qui évoluera pour atteindre son niveau maximal en 2026.

Et d'affirmer qu'il s'agit, en fait, de la continuation d'une vision qui place au centre le nexus "Intégrité Territoriale et Développement National", comme en témoignent le niveau de développement connu par le Royaume ces 24 dernières années et le développement fulgurant des Provinces du Sud, où une enveloppe budgétaire de 8 milliards de dollars avait été consacrée au financement des projets portant notamment la création de dizaine de milliers d'emplois.

"Ces investissements feront de nos Régions du Sud, un véritable trait d'union entre le Royaume et le reste du Continent africain", a estimé M. Naciri.

Par ailleurs, il a salué la relation toute singulière qui lie le Royaume Chérifien sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, à la République soeur du Sénégal, sous le leadership du Président Macky Sall, soulignant que la participation exceptionnelle des frères sénégalais à cette Marche pacifique aux côtés de leurs frères et soeurs marocains, est une illustration épique, parmi tant d'autres, de ces liens uniques et transgénérationnels qui rassemblent les deux peuples.

"Le Royaume du Maroc est résolument engagé à consolider davantage ses relations de proximité et de complicité au service de nos deux Peuples frères, au service de l'intégration africaine et de la paix dans le monde", a-t-il insisté.

Par la suite, des citoyens sénégalaises ayant vécu ou participé à cet évènement historique, véritable expression de l'attachement du Maroc aux règlements pacifiques de conflits et aux relations de bon voisinage, ont livré leurs témoignages et leurs souvenirs, notamment, le Président de l'Amicale des Officiers Sénégalais Formés au Royaume du Maroc (AOSFARM), le Général de Brigade El Hadj Alioune Samba.

Il s'agit également du célèbre artiste peintre sénégalais, Mouhamadou Mbaye, dit Zulu Mbaye, qui a saisi cette occasion pour saluer la haute sollicitude dont SM le Roi entoure la promotion de l'art et de la culture africains.

Des citoyens marocains du Sénégal ont également livré leurs témoignages sur cette page glorieuse de l'histoire du Royaume et ont réitéré à cette occasion leur attachement indéfectible et leur mobilisation derrière SM le Roi dans la défense des intérêts vitaux du Royaume et au premier rang desquels la souveraineté et l'intégrité nationale conformément à l'esprit et au serment de la Marche verte.

A la fin de la cérémonie, les représentants des Marocains résidant au Sénégal ont sollicité l'Ambassadeur à l'effet de transmettre à SM le Roi leur attachement indéfectible au Glorieux Trône Alaouite.

Ont pris part aussi à cette cérémonie organisée à la Résidence de l'Ambassadeur du Maroc des représentants des khalifes des confréries religieuses de certaines régions du Sénégal.