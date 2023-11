Ethiopie: L'Inde accorde une grande importance à ses relations avec l'Éthiopie - Prya Nair

<strong>Addis Abeba, — L'Inde accorde une grande importance à ses relations avec l'Éthiopie, a dévoilé Prya Nair, conseiller économique du ministre indien du commerce et de l'industrie et chef du comité commercial mixte.

La 6e réunion du comité commercial mixte entre l'Éthiopie et l'Inde s'est ouverte aujourd'hui à Addis-Abeba, après une longue interruption de 15 ans.

Dans son allocution d'ouverture, la conseillère économique a déclaré que les liens civilisationnels séculaires entre l'Éthiopie et l'Inde ont non seulement résisté à l'épreuve du temps, mais qu'ils ont été renforcés par la chaleur, l'amitié et la bonne volonté mutuelles.

"L'Inde est le deuxième investisseur étranger en Éthiopie et l'Éthiopie est une destination privilégiée pour les entreprises indiennes. Plus de 650 entreprises indiennes sont enregistrées auprès de la Commission éthiopienne des investissements (EIC). Les investissements cumulés s'élèvent à plus de 5 milliards d'USD et on estime qu'environ 3 à 4 milliards d'USD sont actuellement sur le terrain", a-t-elle précisé.

L'Éthiopie est et restera toujours un partenaire précieux de l'Inde, a déclaré Nair, ajoutant que "nos deux pays ont une histoire riche et ininterrompue de coopération étroite dans les forums multilatéraux".

Selon le conseiller économique, les deux parties font preuve d'un grand enthousiasme pour relancer les liens économiques et commerciaux et les élever à un niveau supérieur.

Les produits pharmaceutiques, les véhicules, les chemins de fer, les machines, les appareils mécaniques, les céréales, les machines et équipements électriques, les minéraux, les combustibles, l'acier et le caoutchouc font partie des nombreux secteurs potentiels que les deux pays pourraient explorer, a-t-elle souligné.

L'Éthiopie et l'Inde peuvent également étudier les possibilités de commercer en monnaie locale, ce qui contribuera à stimuler le commerce bilatéral et à préserver les devises étrangères, a souligné Mme Nair.

"Je suis convaincue que l'Inde et l'Éthiopie sont bien placées pour participer au développement à long terme de l'autre pays", a-t-elle souligné.

Le ministre du commerce et de l'intégration régionale, Gebremeskel Challa, a quant à lui déclaré que la réunion du comité commercial conjoint aiderait les deux pays à reconnaître leur partenariat profondément enraciné et à renforcer leurs liens.

Il a ajouté que le gouvernement éthiopien avait mis en place un environnement propice aux investissements indiens dans les secteurs prioritaires de l'Éthiopie, tels que le textile, l'agroalimentaire et le cuir.