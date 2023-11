Sud-Soudan: 'Paride Taban a passé une grande partie de sa vie à témoigner que la haine n'est pas la voie à suivre', déclare Soeur Elena Balatti

Juba — "Quand j'ai appris la mort de l'évêque Paride Taban, le soir de la Toussaint, ma première pensée a été "le voilà parti rejoindre les saints" ; je n'ai pas été la seule, j'ai entendu d'autres personnes faire le même commentaire", raconte à l'Agence Fides Soeur Elena Balatti, missionnaire combonienne qui travaille à Malakal, dans le Sud Soudan. Soeur Elena a connu Paride Taban, le premier évêque de Torit, décédé le 1er novembre dernier (voir Fides 3/11/2023) et offre à Fides ce bref souvenir.

"Mgr Taban a essayé de vivre sa vie de chrétien en se mettant au service de tous et en particulier des plus petits", souligne Soeur Elena. "Il a donné un exemple particulier : alors que dans de nombreux contextes culturels, dont celui du Soudan du Sud, et comme le rappelle le Pape François, on cherche parfois à faire carrière dans l'Église, Paride Taban avait démissionné de son poste d'évêque de manière anticipée, avant l'âge de 65 ans. Il l'avait fait pour diverses raisons et avait ensuite reçu la permission du Saint-Siège de procéder à la réalisation de son propre rêve, celui de fonder une communauté de différentes tribus, souvent en conflit les unes avec les autres, qui pourraient vivre, aller à l'école et travailler ensemble".

"La communauté s'appelait le village de Kuron et elle est toujours bien vivante. Je crois que c'est un héritage important de Paride Taban : être capable de réunir des personnes en conflit atavique, être capable de les réunir, surtout les jeunes. Ce rêve de Paride Taban est tellement opportun pour notre monde tourmenté par tant de difficultés et d'inimitiés", souligne la missionnaire.

"Paride Taban a passé une grande partie de sa vie à témoigner que la haine n'est pas un chemin, qu'il y a toujours un autre chemin, celui de la fraternité", conclut Soeur Elena.

Le village de la paix de Kuron est situé dans l'État de l'Équatoria oriental, à la frontière sud-est du Sud-Soudan. Paride Taban a eu l'idée d'un village de la paix dans les années 1990, lorsqu'il a visité Neve Shalom en Israël, un lieu où Juifs et Palestiniens vivent ensemble en paix. En 2000, le premier noyau du village a vu le jour. Dans les années qui ont suivi, le village de la paix de la Sainte-Trinité de Kuron a été fondé.