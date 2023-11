Guinée: Transition - Une forte délégation onusienne à Conakry pour des rencontres d'échanges avec les autorités

Une mission conjointe de Madame Ahunna Eziakonwa, Directrice Régionale du Bureau programme des nations unies pour le développement (PNUD) Afrique et de Monsieur Abdoulaye Mar Dieye, Coordonnateur spécial des nations unies pour le développement au Sahel est à Conakry depuis la nuit dernière.

L'objectif de cette mission est de Renforcer le soutien des Nations Unies à la transition politique en Guinée; Plaider en faveur du développement durable; Promouvoir une gestion responsable des ressources. Morissanda Kouyaté, Ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger a été la première autorité de la transition guinéenne à rencontrer cette importante délégation onusienne ce mardi 31 octobre 2023.

En souhaitant la bienvenue à cette mission conjointe, le chef de la diplomatie guinéenne s'est dit heureux d'entendre un nouveau discours venant des Nations Unies qui selon lui, rejoint les préoccupations guinéennes représentant les préoccupations de la sous région et de l'Afrique toute entière.

« Le discours du Chef de l'État apprécié par les Nations Unies et considéré comme un bréviaire, un tremplin pour refonder le développement, ça nous a rendu fiers. Mais, c'est aussi une lourde responsabilité parce que, ce que le Chef de l'État a dit aux Nations Unies, il va se battre pour que cela soit en Afrique. C'est la première fois qu'on a un nouveau discours. Et je leur ai dit. J'ai félicité le secrétaire général des Nations Unies, j'ai félicité les deux secrétaires généraux« , a-t-il entamé.

Poursuivant, Dr Morisanda a dit que les portes de la Guinée sont ouvertes.

« Nous allons travailler ensemble sur cette base puisque nous partageons les mêmes préoccupations, le développement. Je leur ai donné quelques exemples. Maintenant, nous allons travailler, tous les ministères concernés vont travailler avec cette importante mission au nom du Chef de l'État pour qu'on mette en oeuvre notre discours du Chef de l'État à l'Assemblée générale de l'ONU« , a-t-il promis.

Prenant la parole, Abdoulaye Mar Dieye, sous-secrétaire général et coordonnateur spécial des Nations Unies pour le développement du Sahel a fait savoir que l »idée, c'est de voir comment les Nations Unies peuvent accompagner les processus de développement dans les pays de la sous-région qui sont en crise.

« La région est en train de se refonder vers un avenir meilleur, réapproprier notre passé et oser l'avenir à travers le développement. Donc, nous sommes venus pour ça et je suis heureux que nous terminons notre mission ici à Conakry. Parce que je disais que nous n'avons pas à chercher loin pour trouver un cadre qui va nous orienter pour refonder le développement dans la sous région, de l'Afrique et les autres pays du continent. Je disais que le discours brillant du président Mamadi Doumbouya qu'il a fait aux Nations Unies nous défini un cadre de travail », a-t-il indiqué.

Pour ce diplomate onusien, si tous les pays de la sous-région et d'ailleurs s'inscrivaient dans cette orientation que le président Doumbouya a donnée lors du Sommet des Nations Unies, il pense que l'on va sortir des convictions qu'on a connues par le passé.

« L'avenir est très brillant dans la région et la Guinée va être très centrale dans cette réappropriation de notre passé et la définition de notre futur« , a-t-il renchéri.

De son côté, Madame Ahunna Eziakonwa affirme qu'on est à mi chemin vers l'agenda 2030, c'est pourquoi elle souhaite qu'on garde le pied sur l'accélération.

« Donc, on veut vraiment comprendre comment on peut vous aider, comment on peut aider ce pays à accélérer le développement dans l'urgence. L'autre point qui nous a amené ici, c'est d'apporter un message de soutien et de solidarité au peuple guinéen, mais aussi à nos collègues qui sont déployés ici qui travaillent aux côtés des populations guinéennes pour cet agenda du développement. Nous sommes convaincus que la Guinée est un pays qui est très riche, qui a beaucoup de richesses« , affirme-t-elle.

Pour elle, si on utilise ces ressources à bon escient, on peut arriver à un développement durable qui profite à tout le monde.

Après le ministère des affaires étrangères, la délégation onusienne a été reçue par le conseil national de la transition (CNT) où elle a échangé pendant plusieurs heures avec Docteur Dansa Kourouma, président de cet organe législatif et des conseillers nationaux.

Au terme de la rencontre, Sorel Keïta, président de la commission Affaires étrangères du CNT a au nom du président du Conseil national de la transition, remercié la mission conjointe pour cette visite.

« Nous sommes ravis aussi d'avoir constaté une convergence de vue et de vision sur le sens de cette transition, nous sommes ravis également de leur soutien parce que nous leur avons expliqué que la transition guinéenne installait au coeur de sa démarche la refondation et l'inclusion, mais aussi le sérieux et la rigueur dans le travail qui est fait. Donc, c'est une aventure formidable à laquelle ils ont souscrit et nous en sommes véritablement honorés« , s'est-il réjoui.

Dans la soirée, la délégation s'est rendue au ministère du plan et de la coopération internationale.