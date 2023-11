Afrique: Sciences humaines - les universitaires interrogent l'identité culturelle à travers le 'Nom propre'

Le colloque international sur le thème « Le Nom propre : de la tradition aux influences de la modernité » s'est ouvert le 6 novembre à Brazzaville et prendra fin le 8 du même mois.

Le colloque international réunit les universitaires des deux Congo, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Togo, du Sénégal... « A cause des raisons diverses, certains n'ont pas pu effectuer le déplacement de Brazzaville et ont choisi de présenter leurs communications par visio-conférence », a précisé le Pr Guy-Roger Cyriac Gombe-Apondza, s'exprimant au nom du comité d'organisation dudit colloque. Les travaux de ce rendez-vous scientifique sur l'identité culturelle africaine à travers le nom se tiennent donc en présentiel et en distanciel.

En trois jours, plus de cinquante communications seront développées. Noms propres : lieu et histoire ; Noms propres : constructions des identités ; Noms propres : diversités sociales et ethniques ; Noms propres dans la créativité littéraire...

Selon le président de l'Université Marien-Ngouabi, le Pr Gontran Ondzotto, le thème retenu pour ce colloque « Le Nom propre : de la tradition aux influences de la modernité » permet de relever que le nom propre représente un lieu, une histoire, une construction des identités, une vision et des significations de la philosophie africaine sur l'être et son existence selon sa culture, sa société sur le plan physique et dans l'au-delà. « Il est question de montrer les trésors des noms propres africains parce qu'ils incarnent les valeurs ancestrales de l'Afrique. Ils sont traversés par la tradition héritée de nos ancêtres et par la modernité », a-t-il fait savoir.

%

La francisation de noms propres africains sera scrutée lors des travaux de ce colloque pour voir comment l'apport de la civilisation occidentale change l'héritage de la nomination dans le continent africain pour revêtir une double identité, celle de l'Afrique et celle de l'Europe, a poursuivi le Pr Gontran Ondzotto. Pour sa part, le doyen de la faculté des lettres, arts et sciences humaines, le Pr Omer Massoumou, a indiqué que les conclusions de ce colloque, qui vont apporter des réponses aux questions de développement, notamment à travers les sciences humaines, sont attendues pour aller de l'avant.