Ghana: Ampem Darkoa renverse le champion en titre

AS Far- Ampem Darkoa: 1-2

Buts: Najat Badri 15e (AS Far), Comfort Yeboah 57e et 62e pour Ampem

Coup de tonnerre au stade Laurent Pokou de San Pedro! Le champion du Ghana, Ampem Darkoa a renversé l'ogre marocain, AS Far, champion sortant de la Ligue des champions féminine, sur le score de 2 buts à un (2-1).

Dans ce choc du groupe B, lundi 6 novembre, devant un beau public, ce sont les joueuses de l'entraîneur de L'AS Far Mohamed Amine Alioua qui ont trouvé la faille dès la 15e minute par l'entremise de Najat Badri qui a repris un centre dans la surface de réparation des Ghanéennes.

Dominatrices durant les 30 premières minutes, les Marocaines n'ont pu corser l'addition jusqu'à la pause.

Au retour des vestiaires, la capitaine Ophelia Omponsah et ses camarades retrouvent leur jeu. Elles acculent la défense adverse qui finit par craquer. À la 57e, Comfort Yeboah arme un tir dans la surface de réparation qui laisse sans réaction la portière de l'AS Far, Khadija Er-Rmich. Très en verve, Comfort Yeboah récidive à la 62e minute, son tir cadré se heurte à Nouhaila Benzina pour le second but de l'Ampem Darkoa. Malgré les assauts de l'AS Far, les Ghanéennes résistent et décrochent les points à l'issue d'un match épique.

Pour sa première participation, l'Ampem Darkoa signe un succès retentissant à la Ligue des champions féminine 2023 en terre ivoirienne.

Bruits de couloirs

Nana Joe Adarkwa, entraîneur de l'Ampem Darkoa

"Nous sommes ici pour gagner et ramener le trophée au pays. Nous sommes sur la bonne voie. C'est la détermination et le dieu de la peur qui ont fait la différence (...) Dans le vestiaire, nous avons parlé aux joueuses, et elles ont bien réagi".

Comfort Yeboah, meilleure joueuse du match

"Je suis très heureuse de cette victoire. Nous avons tout donné pour gagner, je dis merci à mes camarades pour ce match et de m'avoir aidé à marquer à deux reprises. Je suis fière pour le trophée de meilleure joueuse du match. On est contente mais il reste encore deux matchs, on va bien les aborder".