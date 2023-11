Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 Novembre 2023

Cameroun : Attaque de séparatistes anglophones- Bilan au moins 20 morts

L'attaque du village de Egbekaw dans le sud-ouest du Cameroun par des séparatistes anglophones dans la nuit de dimanche à lundi a fait au moins 20 morts, dont des femmes et des enfants. Sept personnes ont été grièvement blessées et une dizaine de maisons brûlées selon les médias d'État. Une vingtaine de personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées lundi 6 novembre dans une nouvelle attaque d'un village par des séparatistes anglophones dans l'ouest du Cameroun, où ces rebelles et l'armée s'affrontent depuis sept ans, a affirmé le gouvernement. Le drame a eu lieu dans la nuit dans le village de Egbekaw (région du Sud-Ouest). "On a eu des hommes, des femmes et des enfants, plus d'une vingtaine de tués, c'est inadmissible !", a déclaré à l'antenne de la radio publique Mengot Victor Arrey-Nkongho, ministre Chargé de mission à la présidence de la République. « On a déjà sorti 23 personnes des décombres dont certains ne sont même pas reconnaissables à cause de l'incendie », a-t-il poursuivi. (Source : France 24)

Togo : Crise au Niger- Lomé à la manœuvre pour faciliter le dialogue

La région ouest-africaine traverse une période difficile. Il y a la lutte contre le terrorisme et la multiplication des coups d’Etat : Mali, Guinée, Burkina Faso et Niger. Le président togolais, Faure Gnassingbé, a opté pour une approche originale à l’opposé de certains dirigeants de la zone. Le dialogue et la concertation pour amener les protagonistes à trouver un terrain d’attente, tel est son crédo. Pour le cas du Niger, le chef de l’Etat togolais prône une « solution apaisée ». Lomé partage d'ailleurs le même point de vue que Washington. Une intervention militaire n’est pas de nature à régler la crise. Au contraire.« Le président togolais reste une référence en matière de résolution des conflits quelle que soit leur origine. Ses interventions discrètes mais efficaces en vue de trouver des solutions diplomatiques à des situations parfois tendues font l’unanimité de la communauté internationale », souligne une source officielle.« Le Togo s'oppose aux coups d'Etat, mais dans la situation particulière du Niger, le Togo est prêt à aider ce pays », a déclaré lundi le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey. Un groupe de soutien pour la transition au Niger, sous l'égide de l'Alliance Politique Africaine, sera créé. Le Togo entend faciliter le dialogue entre le Niger et la communauté internationale. (Source : alome.com)

Côte d’Ivoire : Jnp 2023- Le gouvernement appelle à un partenariat gagnant-gagnant avec le secteur privé

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba, a appelé le 6 novembre 2023, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire d’Abidjan-Cocody, à un partenariat gagnant-gagnant avec le secteur privé. Il a lancé cet à appel au cours de la cérémonie d’ouverture de la 6e édition de la Journée nationale du partenariat public-privé (Jnp 2023). Par ailleurs vice-président du Comité technique de concertation, Souleymane Diarrassouba a saisi l’opportunité pour rassurer les opérateurs économiques et les inviter à investir massivement en Côte d’Ivoire. « Je voudrais vous assurer de la disponibilité du gouvernement pour un partenariat gagnant-gagnant entre les secteurs public et privé ivoiriens », a-t-il affirmé. Tout en bénéficiant de dividendes conséquents sur le long terme ; ce qui est possible pour chaque entreprise, petite, moyenne ou grande ». Et d'ajouter que l’objectif visé est de parvenir à construire ensemble un modèle Rse adapté au contexte national, alliant la recherche de profit pour les entreprises et l’épanouissement de nos communautés, au regard des Objectifs de développement durable (Odd) et des politiques sociale, économique et environnementale du gouvernement. Organisée depuis 2015 par le Secrétariat exécutif de Comité de concertation Etat-secteur privé (Se-Ccesp), la Journée nationale du partenariat a pour objectif de favoriser des liens étroits entre le secteur public et le privé. (Source : fratmat.info)

Sénégal : Education- Un syndicat décrète une journée « École morte », ce mardi 7 novembre 2023

Une nouvelle menace pèse sur l'école sénégalaise avec le plan d'actions d'alerte et annoncé par l'alliance syndicale Saesem-Cusens. Le Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire (Saesem) et le Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire (Cusens) ont annoncé un mouvement d'humeur le mardi 7 novembre avec une « ‘Journée École morte’ à travers tout le territoire national. Il s'agit de la première action d'envergure annoncée par l'alliance syndicale Saems-Cusens qui exige la révision du statut des décisionnaires », le « démarrage de toutes les formations à la Fastef. Le respect du principe de la gestion démocratique des personnels » ainsi que « le respect des droits consacrés et la libération des enseignants en détention arbitraire », figurent également en bonne place dans la plateforme revendicative de l'alliance syndicale.(Source :adakar.com)

Niger : Diplomatie- Le ministre d'Etat Salifou Mody en mission de travail de 24h à Lomé

Le ministre d'Etat Salifou Mody était accompagné dans ce déplacement du Ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture et du Haut Commandant de la Garde Nationale du Niger.A son arrivée à Lomé il a été accueilli par le Prof. Robert DUSSEY, ministre des affaires étrangères, de l’intégration régionale et des togolais de l'extérieur à la Base de l'armée de l'air. Rapporte l’Anp. Après un premier tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport, le ministre d'État nigérien de la défense nationale a été reçu en audience au Palais de la Présidence togolaise où il s'est entretenu avec le Président Faure Essozimna GNASSINGBE. Au ministère togolais des affaires étrangères, le Ministre d'État Salifou Mody a eu un long entretien avec le Ministre des Affaires Étrangères, de l'Intégration régionale et des togolais de l'extérieur, le Prof Robert DUSSEY, au terme duquel ils ont co-animé un point de Presse. (Source : anp)

Mali : Circulation routière de Bamako en 2022- 2830 accidents enregistrés, 158 morts et 3614 blessés

Ce sont au total 2830 accidents corporels qui ont été constatés ayant occasionné 158 pertes en vie humaine et 3614 blessés en 2022 à Bamako. Ces chiffres ressortent du rapport sur le bilan des accidents corporels de la circulation routière dans le District de Bamako pour l’année 2022, publié au mois d’octobre dernier. Elaboré par la Direction de la Régulation de la Circulation et des Transports (Drctu) et composé d’une trentaine de pages, le Rapport sur le bilan des accidents corporels de la circulation routière dans le District de Bamako de l’année 2022 a été dévoilé en octobre 2023. (Source : abamako.com)

Gabon : Aide à la presse gabonaise - 60 dossiers éligibles sur 106 candidatures

Le ministère de la communication gabonaise a annoncé que 60 dossiers d'organes de presse sont éligibles sur un total de 106 candidatures reçues. Cette annonce a été faite à l'issue des travaux de la Commission nationale de la subvention à la presse écrite et numérique, selon Gabon Review, ce lundi 6 novembre 2023.Ces médias éligibles se répartissent en 21 médias de presse écrite et 39 médias en ligne, tous ayant rempli les critères administratifs requis, notamment l'obtention d'un agrément de commerce, la fourniture d'une fiche de circuit, la démonstration d'un agrément technique, et la mise en place de conditions techniques telles qu'une équipe bien structurée et des équipements de rédaction adéquats. Actuellement, bien que ces médias soient éligibles, le montant qui leur sera versé reste inconnu. Cependant, il est à noter que l'enveloppe de la subvention s'élève à 125 millions de FCFA, mais elle est prévue pour passer à 500 millions, conformément à la promesse du président de la transition, Brice Oligui N'guema, depuis sa prise de fonctions à la tête du gouvernement gabonais. (Source :GabonReview)

Burkina Faso : Coopération Chino-Burkinabé- La Chine annonce une aide alimentaire de 1,7 milliard de francs

La coopération entre le Burkina Faso et la République de Chine prend une nouvelle dimension avec l'annonce d'une aide alimentaire de 1,7 milliard de francs CFA. Cette annonce a été faite lors d'une audience accordée à Lu CHAN, ambassadeur de la Chine, par Olivia ROUAMBA, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'Extérieur ce lundi 06 novembre 2023.L'aide alimentaire, d'un montant de 1,7 milliard de francs Cfa, constitue un engagement fort de la Chine envers le Burkina Faso, en particulier pour répondre aux besoins alimentaires des personnes déplacées internes et des Burkinabè vulnérables. C'est un geste de solidarité bienvenu dans un contexte où l'accès à la nourriture demeure un défi majeur. Dans un souci de faciliter les déplacements entre les deux pays, la Chine va opérationnaliser un service consulaire permettant de délivrer des visas chinois sur place pour les Burkinabè qui le souhaitent. Les relations bilatérales entre le Burkina Faso et la Chine sont en constante évolution, et ces annonces renforcent davantage les liens de coopération entre les deux nations. (Source : aouga.com)