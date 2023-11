Afrique: AEWEN « Africa-Europe Water Energy Network » en mission en Tunisie - Favoriser la connectivité entre les entreprises européennes et tunisiennes

Dans le but de fortifier les liens entre les marchés tunisiens et européens, le projet AEWEN « Africa-Europe Water Energy Network » a organisé une mission en Tunisie, la semaine du 25 septembre dernier. Cette mission visait à mieux appréhender le marché et a débuté par un accueil chaleureux d'Adel Chaabane, représentant de la Chambre de Commerce, qui a ensuite offert un aperçu de l'environnement des affaires tunisien.

Fabienne Bosc, cheffe de projet d'Environment Park à Turin et membre de l'équipe AEWEN, a présenté le projet, puis la parole a été donnée à Omri Salah, qui a présenté le cluster Green tech.

Les participants ont plongé dans les secteurs de l'eau et de l'énergie, avec des présentations des meilleures pratiques des entreprises tunisiennes et des introductions à leurs homologues européens.

L'après-midi a été consacré à des réunions B2B productives entre les entreprises tunisiennes et européennes.

La deuxième journée a inclus une visite à la Société de Gestion de la Technopole de Borj Cédria, où les participants ont examiné de près les projets en cours dans les secteurs de l'eau et de l'énergie, ainsi que les opportunités commerciales qui en découlent.

Cette journée a également été marquée par des réunions B2B captivantes et s'est terminée par des visites aux centres de recherche et de développement sur l'eau et l'énergie, le CERTE et le CRTEn.

Ces visites ont été mutuellement bénéfiques, fournissant des informations précieuses sur les projets, la recherche et les besoins liés à l'énergie et à l'eau en Tunisie.

La mission s'est conclue le jeudi 28 septembre par une visite du centre Neotex Technopark à Monastir, axé sur le secteur textile.

Au cours de cette session, les participants ont obtenu une compréhension directe des besoins énergétiques et en traitement de l'eau dans l'industrie.

La journée s'est achevée par d'autres rencontres B2B entre entreprises tunisiennes et européennes.

Il convient de souligner que la mission en Tunisie a constitué une opportunité majeure de favoriser la connectivité entre les entreprises européennes et tunisiennes, leur permettant ainsi de concilier leurs intérêts et de nouer des relations commerciales et professionnelles durables.