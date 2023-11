Sénégal: BP imprègne ses partenaires de sa politique d'éthique et de conformité

Dakar — La major du pétrole et du gaz BP a organisé un forum sur "l'éthique et la conformité", dans le but de "responsabiliser" ses fournisseurs et leur faire adopter des "comportements commerciaux fondés sur des valeurs éthiques", a constaté l'APS, lundi, à Dakar.

"Dans le cadre de la réalisation du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), l'éthique et la conformité constituent un des aspects les plus importants", a souligné Massaer Cissé, le directeur général de BP Sénégal, à la fin du forum.

L'industrie du pétrole et du gaz est confrontée à de nombreux défis éthiques, raison pour laquelle BP tient à faire de l'éthique et de la conformité des gages de bonne gouvernance, selon M. Cissé.

Cette entreprise exploitant le champ gazier GTA, à la frontière maritime sénégalo-mauritanienne, attend de ses fournisseurs "un comportement conforme" à ses règles d'éthique et au "respect des lois et règlementations applicables aux biens et services fournis".

La major du pétrole et du gaz veut emmener ses fournisseurs à soutenir sa politique en matière de santé, de sécurité et d'environnement, l'une des raisons du forum sur "l'éthique et la conformité".

BP promet qu'elle "récompensera les fournisseurs qui répondent le mieux aux [...] pratiques responsables et durables".