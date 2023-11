Sénégal: La SONAGED se dote d'un plan stratégique de développement à l'horizon 2028

Dakar — Le directeur général de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), Mass Thiam, a présenté, lundi, à Dakar, le plan stratégique de développement de ladite structure dénommé « Eksina » et étalé sur la période 2023-2028, a constaté l'APS.

" Le plan +Eksina+ est articulé autour d'une vision reliée au développement de l'économie circulaire", a-t-il dit lors de la cérémonie de présentation présidée par le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Alioune Ndoye.

Il précise que ce plan « repose sur quatre axes stratégiques, dont le premier porte sur la régulation et la réglementation de ce secteur qui souffre un peu de sa désorganisation et de l'absence d'un cadre juridique formel".

"Le deuxième axe du plan Eksina est orienté sur le développement durable et l'économie circulaire, c'est-à-dire l'industrialisation des déchets", a-t-il ajouté, indiquant que la SONAGED travaille, dans le cadre de ce volet, à mettre en place de nouvelles filières de valorisation des déchets.

"Le troisième axe, a-t-il poursuivi, porte sur la performance opérationnelle alors que le quatrième axe porte sur le capital humain".

Le dernier axe est "fondamental" pour la société de nettoiement, a-t-il souligné, rappelant que les métiers du nettoiement ont « longtemps souffert de stigmatisation, ou de l'absence de protection sociale jusqu'à un passé récent ».

Mass Thiam a rappelé que le plan stratégique a pour objectif d'aller vers la signature avec l'Etat »d'un contrat de performance » où tous les engagements de l'Etat et de la SONAGED vont figurer afin de prévenir toute crise dans ce secteur.

Concernant le service de nettoiement, il a indiqué que la SONAGED reçoit actuellement entre 30 et 40 milliards de francs CFA de subvention de l'Etat du Sénégal, avec un taux de collecte de déchets de 38%.

"Donc, si nous voulons faire progresser ce taux à 65% et maintenir l'existant à Dakar, il faudra que la subvention progresse pour atteindre un pic de 76 milliards de francs CFA en 2028", a-t-il préconisé, appelant le secteur privé à investir dans le secteur du nettoiement.

Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Alioune Ndoye, a souligné que la présentation du plan stratégique de développement « Eksina », avec ses 55 projets structurants, 15 leviers prioritaires déclinés en quatre axes principaux, est "une activité majeure" pour la SONAGED.

Il se dit convaincu que ce plan stratégique pertinent, clair et précis permettra à la SONAGED d'atteindre ses objectifs à la fin de l'horizon 2028. De fait, il positionnera la SONAGED comme « l'acteur de référence pour la gestion intégrée des déchets solides et l'économie circulaire au Sénégal", a-t-il ajouté.

Il estime que la stratégie déclinée clairement au cours de cette cérémonie et les acquis actuels obtenus avec le niveau de propreté des villes du pays devraient »nous permettre d'atteindre l'objectif de réaliser un Sénégal zéro déchet" avec un cadre de vie sain porteur de développement.

Alioune Ndoye a félicité et encouragé la nouvelle direction générale qui, selon lui, a su révolutionner le secteur du nettoiement en le rendant "plus attractif et valorisant".

Partout au Sénégal, dans les coins les plus reculés, « on voit vos équipes composées de jeunes et de femmes qui travaillent avec abnégation, sans relâche et sans complexe, en arborant fièrement leurs tenues de travail ».

M. Ndoye a représenté à cette cérémonie son collègue du gouvernement, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow.