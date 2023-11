Congo-Kinshasa: La MONUSCO et les agences de l'ONU unissent leurs efforts pour favoriser la paix et le développement

communiqué de presse

Du 23 au 27 octobre 2023, la MONUSCO, les agences, programmes et fonds du système des Nations Unies ont célébré la journée des Nations Unies avec un accent mis sur leur travail en République démocratique du Congo (RDC) sous le thème : « Agissons ensemble, pour la paix, la prospérité, le progrès et la résilience de nos communautés ».

Pendant cette semaine, une série de conférences et d'échanges ont mis en lumière les différentes interventions des Nations Unies en RDC en présence de membres de la société civile, d'ONG partenaires, de jeunes, de femmes et du gouvernement congolais.

Afin de mieux expliquer le mandat et le domaine d'intervention de chaque agence, fonds, programme et mission de l'ONU en RDC, une exposition a été mise en place en vue d'échanger avec les visiteurs, favoriser le dialogue et identifier des solutions innovantes aux problèmes auxquels les communautés sont confrontées.

Du travail de la MONUSCO

La MONUSCO, à travers le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme (BCNUDH), a présenté sur son stand, divers matériels (manuels et photos, revues) expliquant son intervention pour ce qui est du respect des droits humains en RDC.

Olivia Esiso, officier au sein du BCNUDH, qui tenait le stand de la MONUSCO, a expliqué aux visiteurs les efforts de la Mission à travers son bureau des droits humains, pour mettre fin à l'impunité et aider à faire respecter les droits de l'Homme.

Outre cet aspect, les visiteurs ont également été édifiés sur le travail de fond qui se fait sur le terrain, notamment le monitoring des cas de violations des droits de l'Homme par exemple dans les prisons et autres lieux de détention.

« Nous menons aussi des plaidoyers pour le respect des lois en faveur de personnes vulnérables, notamment la loi portant protection et promotion des personnes vivant avec handicap... », a expliqué Olivia Esiso aux invités désireux de comprendre les différents piliers du mandat de la MONUSCO.

Dans ce même cadre, Charlotte Songue-Priso, coordinatrice du programme national pour les droits des femmes et du genre au sein du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'Homme, est aussi revenue en guise de clôture sur la thématique des droits humains. Etant parmi les animateurs de cette activité, elle a abordé la situation globale des droits des femmes, les progrès réalisés et les défis rencontrés en RDC.

La question des droits humains a suscité un intérêt particulier chez les jeunes, notamment les femmes présentes dans la salle. Captivés, ils ont au cours des débats posé des questions pour enrichir leurs connaissances. Charlotte Songue-Priso a saisi cette opportunité pour sensibiliser l'auditoire à cultiver la paix : « Nous devons tous être des artisans de la paix, car la paix commence par chacun de nous ».

Elle a insisté sur le fait que « la paix est un élément crucial pour favoriser la capacité de résilience et la stabilité des communautés. Sans la paix, il est difficile pour les individus et les communautés de se relever après des situations difficiles. En outre, la paix permet de prévenir les conflits et les violences qui pourraient compromettre la résilience des communautés ».

One UN

Le président du groupe de communication du système des Nations Unies et représentant de l'UNESCO en RDC, Isaias Barreto, a dans son mot réitéré l'engagement de l'ONU à la RDC pour ce qui concerne le renforcement de la paix et la prospérité : « Nous réitérons notre engagement, en tant qu'ONU, à continuer ce travail pour renforcer la paix, la prospérité, à stimuler les projets et à renforcer la résilience des communautés ». Pour y arriver, a-t-il poursuivi, « nous reconnaissons l'importance de la collaboration, du dialogue et du partenariat pour atteindre ces objectifs communs ». Ainsi, cette semaine n'a pas été seulement une simple célébration, elle a également été un témoignage de la détermination collective à avoir un impact réel sur la population congolaise.

Des actions qui inspirent

La MONUSCO et certaines agences de l'ONU ont présenté des actions humanitaires menées sur le terrain pour permettre aux visiteurs de s'imprégner des réalisations accomplies et qui témoignent du travail collectif des Nations Unies. Certains ont été profondément touchés par les histoires de vie transformées grâce à ces actions. Les images et les témoignages ont suscité un sentiment d'empathie parmi les visiteurs, au point que certains ont même décidé de s'engager bénévolement dans des actions similaires pour aider les personnes vulnérables.

C'est le cas de Christelle, une des participantes, qui se dit satisfaite des activités et réalisations de l'ONU. Elle a entendu parler des Nations Unies depuis son enfance. Elle a constaté leur présence dans les villages, les écoles, les hôpitaux et a ressenti leur impact à tous les niveaux sociaux. Passionnée par l'agriculture et motivée par les réalisations qu'elle a pu découvrir durant la semaine des Nations Unies, cette jeune agronome se sent suffisamment outillée et encouragée pour atteindre son rêve qui est de contribuer à l'élimination de la faim en cultivant le maïs. Elle est fière que ces activités aient eu lieu et exprime son contentement en ces termes : « Ce genre d'activités nous encouragent, nous les jeunes, à voir plus loin et à trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons actuellement. Merci aux acteurs humanitaires et continuez ».

Pour clôturer la semaine, le président du groupe de communication du système des Nations Unies et représentant de l'UNESCO en RDC, Isaias Barreto, a souligné que les Nations Unies ont joué un rôle important en soutenant les efforts de paix, en fournissant une aide humanitaire et en favorisant le développement du pays. « Les efforts de l'ONU font partie intégrante d'une stratégie globale visant à s'attaquer aux causes profondes de conflits, de pauvreté et de difficultés », a-t-il conclu.