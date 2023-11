Sénégal: La jeunesse de la région de Saint-Louis invitée à se préparer aux emplois de l'industrie pétrolière

Fanaye (Podor) — Le sous-préfet de Thillé Boubacar, Gris Faye Tall, a invité les jeunes de la région de Saint-Louis (nord) à renoncer à l'émigration irrégulière et à se former aux métiers du pétrole et du gaz pour tirer profit des futurs revenus pétroliers du pays.

"Le départ massif et plein de risques de nos jeunes compatriotes vers l'Europe [...] inquiète tous les Sénégalais", a dit M. Tall à l'ouverture d'un forum économique de la commune de Fanaye.

Si la jeunesse locale ne cherche pas les moyens de trouver des emplois dans l'industrie pétrolière et gazière en gestation dans le nord du pays, "des ressources humaines venues d'ailleurs le feront à sa place", a prévenu l'autorité administrative.

Les pouvoirs publics sont en train de dérouler des formations dans les métiers du pétrole et du gaz en prélude à l'exploitation des gisements dont dispose le pays dans ces deux ressources naturelles, a dit le sous-préfet de Thillé Boubacar.

Il invite les jeunes à "se ressaisir" et à envisager l'avenir sous de bons auspices", le Sénégal s'apprêtant à produire des hydrocarbures, une décennie après la découverte d'importants gisements de pétrole et de gaz dans son sous-sol.

"Les autorités démultiplient des initiatives pour trouver des solutions" aux problèmes des jeunes, a ajouté Gris Faye Tall.

Il exhorte la jeunesse à renoncer à l'émigration irrégulière, une pratique de plus en plus courante, des milliers de jeunes étant rapatriés d'Europe ou d'Afrique du Nord après l'échec de leur tentative de s'installer illégalement dans les pays européens et d'y travailler.

La commune de Fanaye organise à partir de ce lundi, et jusqu'à mercredi, son premier forum économique, sur le thème : "Promotion de l'emploi et de l'employabilité des jeunes et des femmes".

"Le but de ce forum est de susciter le débat autour de cette problématique, afin de lever les obstacles à l'insertion des jeunes et des femmes sur le marché du travail et de créer les conditions d'un avenir plus prometteur pour ces couches de la société souvent laissées à elles-mêmes".

"Avec une population constituée à 77 % de jeunes et une gent féminine dynamique mais très peu intégrée dans les secteurs formels de l'emploi, la commune de Fanaye partage le lot de la plupart des collectivités territoriales du Sénégal, où le chômage endémique et le sous-emploi [...] hypothèquent gravement l'avenir des jeunes et des femmes", expliquent les organisateurs du forum.