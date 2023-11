Burkina Faso: Santé sexuelle et reproductive - Bilan satisfaisant pour le projet « jeunes en vigie »

SOS/Jeunesse et Défis et Burcasso ont organisé, un atelier pour faire le point des travaux du projet « jeunes en vigie », le lundi 30 octobre 2023 à Ouagadougou.

Pour renforcer l'accès des adolescentes et jeunes femmes à des services de santé sexuelle de qualité, adaptés à leurs besoins et respectueux de leurs droits, SOS/Jeunesse et Défis et Burcasso ont initié, le projet « jeunes en vigie », dont la cérémonie de fin de la première phase a eu lieu, le lundi 30 octobre 2023, à Ouagadougou. Le projet est porté par un consortium de cinq Organisations non gouvernementales (ONG) et mis en oeuvre par des jeunes pour les jeunes. Il a concerné deux régions du Burkina Faso, à savoir, le Centre-Ouest et le Centre-Est. Depuis 2020, il a permis de réaliser plusieurs activités pour améliorer la sexualité des adolescentes et jeunes femmes, selon Sergine Traoré, chargée du projet.

Elle a notifié que le projet a consisté à des activités telles que des causeries éducatives, des thés-débats, des plaidoyers auprès des autorités politiques, coutumières et religieuses, former des auditrices pour l'audit social des districts sanitaires et à sensibiliser des brigades sur leurs droits en matière d'accès à la santé. Le bilan de ces trois années de services est satisfaisant, a-t-elle affirmé. Elle a annoncé que la phase 2 du projet est en cours de réalisation, avec une approche plus proactive.

Le représentant de la directrice de la santé de la famille, Dr Albert Hien, a salué l'importance du projet « jeunes en vigie ». IL a souligné que la santé sexuelle est un droit fondamental et une composante essentielle de la santé globale. Il a appelé à soutenir ces initiatives qui visent à garantir et à protéger les droits des jeunes et des femmes. Il a également reconnu le rôle essentiel des jeunes dans la sensibilisation, l'éducation et la défense des droits liés à la santé sexuelle. Il a exprimé le souhait que chaque jeune, chaque femme des deux régions bénéficiaires du projet puisse avoir accès à des soins de santé sexuelle et à des informations appropriées.