Sénégal: Plan stratégique Eksina - Quatre axes pour soutenir le développement d'une économie circulaire

La société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED SA) a procédé hier, lundi 6 octobre à Dakar, à la présentation de son plan stratégique de développement dénommé "Eksina". Un plan stratégique horizon 2023-2028 qui se veut une référence pour la gestion intégrée des déchets et de l'économie circulaire au Sénégal. Ainsi, pour matérialiser sa vision, il sera articulé autour de quatre axes prioritaires, notamment la régulation et la règlementation, le développement durable et l'économie circulaire...

En perspective de son développement, la société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) a développé un plan stratégique de développement dénommé "Eksina" horizon 2023-2028. Ce plan a pour objectif de contribuer à la modernisation des infrastructures de gestion des déchets et le développement d'une économie circulaire grâce à la structuration des chaines de transformation et de valorisation des déchets solides ménagés au Sénégal. Il est ainsi, défini autour de quatre axes qui matérialiseront sa vision.

«Quand on définit un plan stratégique, il est important de le structurer à partir d'une vision qui consiste à devenir l'entité en charge du nettoiement bien sûr mais dans le cadre d'une nouvelle vision liée au développement de l'économie circulaire», a soutenu, Mass Thiam, directeur général de la SONAGED. Pour matérialiser une telle vision dans un secteur de la gestion des déchets un peu éprouvé par sa désorganisation, ce plan stratégique est articulé autour de quatre axes.

Ainsi, le premier axe a trait à la nécessité de mettre en place un environnement institutionnel juridique et adéquat, car d'après, le directeur de la SONAGED, «il y a beaucoup d'entités qui interviennent et il n'y a pas un cadre juridique adapté. Il n'y a pas une loi d'orientation qui définit le fonctionnement et la gestion du secteur des déchets.»

Quant au deuxième axe qui a trait au développement durable et à l'économie circulaire, il s'agit là, de travailler à mettre en place de nouvelles filières de valorisation des déchets, puisque «l'ensemble des actions qui doivent être menées dans notre pays, va être arrimé aux référentiels internationaux. Et l'économie circulaire, c'est l'industrialisation des déchets», a indiqué M. Thiam.

Le troisième axe, par ailleurs, est articulé autour de la performance opérationnelle. En effet, en tant que société anonyme avec un conseil d'administration, Mass Thiam trouve qu'«il est donc important que l'ensemble des procédures de la société soit gérées avec une logique de performance.» Enfin, le quatrième axe, parle du capital humain, qui aux yeux du DG de la SONAGED est fondamental pour ces métiers. A l'en croire «il n'y a quasiment pas de protection sociale», dit-il.