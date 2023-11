Afrique: Mamelodi Sundowns/Sporting Casablanca - Tout pour la gagne

C'est le premier match entre les Mamelodi Sundowns et le Sporting Casablanca.

Bien qu'il s'agit de la première confrontation entre les deux clubs, les Mamelodi Sundowns seront confrontés pour la troisième fois à un club marocain dans l'histoire de cette compétition :

● Les Sundowns ont déjà affronté à deux reprises l'AS Far en phase de groupes en 2021 et en finale en 2022.

Les Mamelodi Sundowns n'ont pas réussi à gagner face à l'équipe marocaine

● En 2021, elles font match nul 0-0 face à l'AS FAR.

● En 2022, elles s'inclinent 4-0 face à l'AS FAR, leur plus grande et unique défaite à ce jour en Ligue des champions féminine.

Lors de leurs deux dernières participations, par trois fois les Sundowns n'ont pas marqué :

● En 2021, lors de la demi-finale face aux Malabo Kings , elles font match 0-0 et remporteront le match aux tirs au but

Dans les rencontres entre clubs marocains et équipes d'Afrique australe, les clubs marocains sont invaincus (2 victoires et un nul), en plus des deux matches de l'AS FAR contre les Sundowns. Le club de Rabat a également battu les Green Buffaloes de Zambie en phase de groupes en 2022.

Le SC Casablanca sera le troisième club nord-africain que les Sundowns affronteront dans cette compétition :

● En 2021, elles battent le Wadi Degla 5-0

Mamelodi Sundowns

Elles ont commencé cette édition 2023 par une victoire 2-0 contre les JKT Queens.

Depuis l'édition inaugurale, les Sundowns n'ont pas perdu leur premier match :

● En 2021, elles battent le Vihiga Queens 1-0

● En 2022, elles s'imposent face aux Bayelsa Queens 2-1

Les Sundowns restent invaincus en sept matchs de groupe lors de la phase finale, le match contre JKT Queens étant leur sixième victoire..

La victoire contre JKT Queens est la huitième victoire des Sundowns acquise durant le temps réglementaire.

Lors de la victoire contre JKT Queens, les Sundowns ont réussi à garder pour la neuvième fois leur cage inviolée en phase finale.

Les Sundowns ont réussi à garder leur cage inviolée à six reprises au cours de leurs sept matches de groupe. Elles n'ont encaissé un but qu'une seule fois lors d' un match de groupe de la phase de groupe, c'était face aux Bayelsa Queens en 2022.

Face aux JKT Queens, les Sundowns se sont imposés 2-0 pour la quatrième fois dans cette Ligue des Champions féminine.

En marquant face aux JKT Queens, Lebogang Ramlepe et Refilwe Tholekele sont devenus les 11ème et 12ème joueuse à marquer pour les Sundowns lors de la Ligue des Champions Féminine. Les Sundowns ont marqué un total de 18 buts en 11 matchs de la phase finale.

Lors de leur victoire en match d'ouverture contre JKT Queens, les Sundowns ont effectué 467 passes au total, dont 384 ont trouvé leur destinataire. La précision des passes est de 82,2%.

Lors de leur premier match, les Sundowns ont réussi 45 centres alors que leurs adversaires n'en ont réussi que 6.

Lors de la victoire contre JKT Queens, Nonhlanhla Mthnadi a touché 76 fois le ballon pour les Sundowns, avec une précision de 91,1%.

Auteure du premier but face aux JKT Queens, Lebogang Ramalepe a eu deux tirs cadrés dans le match et en a marqué un.

Auteure du deuxième but, Refilwe Tholakele a marqué sur son seul tir cadré du match. Elle a tenté un total de 7 tirs au but.

Chuene Morifi et Zanele Nhlapho ont participé à tous les matchs des Sundowns en Ligue des Champions Féminine de la CAF..

Entrées au cours de jeu, Lerato Kgasago et Melinda Kgadiete, ont participé à leur troisième phase finale pour les Sundowns. Kgadiete a fait sa dixième apparition dans la compétition, tandis que Kgasago a participé à son onzième match et n'a fait que sa deuxième apparition en tant que remplaçante.

SC Casablanca

Elles ont débuté leur campagne en Ligue des Champions Féminine de la CAF 2023 par un match nul 1-1 contre l'Athlétique d'Abidjan/

La capitaine N' Guessan Koffi a inscrit le premier but du SC Casablanca en phase finale de la Ligue des Champions Féminine en égalisant à la 81e minute, face à l'Athlético d'Abidjan, un club de son pays d'origine.

Koffi est devenue la première joueuse à marquer pour une équipe hors de son pays d'origine contre une équipe de son pays d'origine en phase finale lorsqu'elle a marqué pour le SC Casablanca contre l'Athletico Abidjan.

Koffi est la deuxième joueuse ivoirienne à marquer pour un club non ivoirien lors de la phase finale : Stéphanie Gbogou avait inscrit trois buts pour les Malabo Kings de Guinée équatoriale en 2021.

C'est la première fois qu'un club marocain ne remporte pas son premier match dans cette compétition.

Le SC Casablanca est la première équipe d'Afrique du Nord à ne pas avoir gagné son premier match en 2021. Le Wadi Degla et l'AS FAR ont tous deux remporté leur match d'ouverture.

Le SC Casablanca n'a réussi à toucher que trois ballons dans la surface adverse lors de son premier match nul, contre 19 pour son adversaire dans leur camp.

La gardienne du SC Casablanca Imane Abdelahad a réalisé sept arrêts lors de son premier match contre l'Athletico Abidjan. Elle a fait face à 8 tirs et a obtenu un taux de réussite de 87,5%. En comparaison, la gardienne de l'équipe adverse, Cynthia Djohore, n'a fait face qu'à quatre tirs et a réalisé trois arrêts.

Deux internationales marocaines, la gardienne Imane Abdelahad et Chaymaa Mourtaji, ont fait partie de l'équipe nationale qui s'est inclinée face à l'Afrique du Sud lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2022.