Cote d'Ivoire: Personnes handicapées - Une ONG forme 14 professeurs du lycée professionnel de yopougon

L 'Ong "Société sans barrières Côte d'Ivoire" ( Swb-ci ) a remis 14 machines et leurs accessoires ainsi que 7 imprimantes à 14 professeurs pour l'encadrement des personnes handicapées, le vendredi 3 novembre 2023 au lycée professionnel sectoriel de Yopougon.

Dans le cadre du projet "accès des personnes handicapées à l'Enseignement technique, à la formation professionnelle et à l'emploi (Aph -Etfpe), l 'Ong "Société sans barrières Côte d'Ivoire" ( Swb-ci ) et l'Ong internationale chrétienne de développement (Cbm), avec l'appui de la coopération allemande BMZ ont offert 14 machines et leurs accessoires ainsi que 7 imprimantes au lycée professionnel sectoriel de Yopougon.

Au cours de cette remise, Mme Ouattara Marie-Cécile, Pca de l'ONG sans barrière a expliqué que ces activités concernent plusieurs projets comme l'accès des personnes handicapées à l'enseignement, à la formation professionnelle et à l'emploi. Cela vise également, selon elle, la prise en compte des personnes handicapées dans les secteurs de développement de capacités.

Mme Ouattara a expliqué que trois axes d'intervention ont été identifiés et planifiés à l'intention des personnes handicapées à savoir le renforcement de capacités de personnel des établissements de formation sur la thématique de l'accueil des apprenants, particulièrement des personnes en situation de handicap. Pour elle, il sera aussi question de les former sur l'accès des sites d'apprentissage et dotation en équipe technique.

Quant à Sanogo Adama, directeur exécutif de l'Ong sans barrière , il a fait une démonstration des fonctionnements des différents équipements. Hyaud Anne non-voyante et formatrice en écriture braille a révélé avoir formé les apprenants en 4 jours ( 2 jours en formations perkiet et 2 jours de formation en écriture braille).