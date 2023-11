Cote d'Ivoire: Education de qualité - Les propositions faites par des inspecteurs pédagogiques

Des inspecteurs pédagogiques font des propositions pour une école de qualité. Un atelier de réflexion des inspecteurs pédagogiques de Côte d'Ivoire a eu lieu le samedi 04 novembre 2023 dans un réceptif hôtelier de Daloa autour du thème « Contribution des inspecteurs pédagogiques de Côte d'Ivoire pour une école de qualité au titre de l'année scolaire 2023 - 2024 ».

Cet atelier a visé essentiellement à définir le cadre et les contours de la contribution de l'Inspecteur Pédagogique à la promotion d'une école de qualité prônée par le ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (MENA), Mariatou Koné. Bah Bénédict, PCO a fait savoir que l'inspecteur pédagogique est un acteur incontournable de la pédagogie.

C'est pourquoi, a-t-il soutenu « il devient désormais judicieux, voire impératif, une telle dynamique, d'apporter notre contribution à l'avènement d'une école de qualité selon la vision de Madame le Ministre. » Rôle de l'inspecteur pédagogique", "Identification des moyens pour un encadrement de qualité, condition sine qua non pour une école de qualité", "Stratégies pour la mise en oeuvre et la bonne conduite des réformes du ministère" et "Collaboration entre enseignants et inspecteurs pédagogiques" sont les différents points d'intérêt qui ont été au coeur de ces réflexions menées par les inspecteurs pédagogiques.

Au terme des travaux, plusieurs propositions ont été faites afin de garantir une école de qualité. Il s'agit entre autres, de permettre aux inspecteurs pédagogiques de mettre en place un dossier pédagogique enseignant constitué des différents rapports d'évaluation des activités pédagogiques de ce dernier, de permettre aux inspecteurs pédagogiques de faire des demandes d'explication aux récidivistes de revaloriser la prime journalière de transport pour permettre de faire des visites régulières, de donner aux Inspecteurs pédagogiques toute leur place en leur confiant des missions pour relever le défi de la qualité éducative, de promouvoir le mérite et l'excellence au sein de ce corps inspectorat , d'améliorer les cadres de travail des Inspecteurs pédagogiques, de doter tous les Inspecteurs pédagogiques de véhicules, de renforcer les effectifs des Inspecteurs Pédagogiques en organisant des recrutements réguliers, d'assurer la formation continue de tous les Inspecteurs Pédagogiques, de rendre plus efficaces et opérationnels les Inspecteurs Pédagogiques en leur octroyant les primes et indemnités liées à leur statut, de multiplier les ateliers de formation afin d'encourager davantage le dialogue ouvert et la compréhension mutuelle entre les enseignants et les inspecteurs pédagogiques.

« Il est grand temps que le système éducatif garantisse aux inspecteurs pédagogiques la place qui est la leur tout en offrant les mesures capables de favoriser ce progrès » , a-t-il soutenu. Notons que cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la rentrée académique des inspecteurs pédagogiques de Côte d'Ivoire (RAIPC) a réuni l'ensemble des acteurs du système éducatif de la région.