Angola: Le Président Lourenço affirme qu'il faut agir en cas de négligence médicale

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a recommandé lundi, dans la province de Bengo, la prise de mesures en cas de négligence médicale dans les unités hospitalières du pays.

Le Chef de l'État s'exprimait devant la presse après avoir inauguré le nouvel Hôpital Général de Bengo, situé dans la ville de Bucula, à environ cinq kilomètres de la ville de Caxito, appelé Reverendo Guilherme Pereira Inglês.

João Lourenço a reconnu que des cas de négligence médicale existent toujours, comme partout dans le monde, et que les autorités continueront à les poursuivre.

A titre d'exemple, il a mentionné que, dans le cas le plus récent de négligence médicale et de mauvais traitements envers un citoyen qui s'est rendu dans une unité hospitalière, les autorités compétentes ont pris les mesures nécessaires et il n'y a pas eu d'impunité.

Pour l'homme d'État, «vouloir que le système de santé en Angola, en ce moment, soit parfait, c'est trop exiger».

L'hôpital Reverendo Guilherme Pereira Inglês a une capacité de 200 lits, 15 spécialités réparties en 24 blocs, six résidences pour professionnels et un centre d'hémodialyse.

Le nouvel hôpital, dont les travaux ont débuté en juillet 2021, a coûté aux caisses de l'État environ 63,180 millions de dollars. Il s'agira d'un centre de formation et de recherche scientifique et regroupera plusieurs services, avec un accent sur la médecine générale, la pédiatrie et la chirurgie.

L'hôpital de niveau tertiaire garantira réduction des évacuations de malades vers Luanda et à l'étranger. Il desservira la population de Bengo et des provinces voisines.