Angola: Carolina Cerqueira souligne la capacité et l'excellence de l'entreprenariat national

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale (AN), Carolina Cerqueira, a souligné lundi, à Luanda, la capacité et l'excellence de l'entreprenariat national dans l'accomplissement des tâches et missions les plus variées.

La dirigeante angolaise a fait cette déclaration lors de la cérémonie de remise des diplômes aux différentes entités nationales qui ont soutenu la tenue de la 147ème Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP), que le pays a accueillie du 23 au 27 octobre de cette année.

Pour Carolina Cerqueira, « c'est une grande fierté la contribution des différentes institutions nationales à élever le nom du pays aux plus hauts niveaux ».

Devant des représentants d'entreprises des secteurs les plus divers, comme l'hôtellerie, le tourisme, les transports, les télécommunications, les banques, l'alimentation et la santé, ainsi que des représentants de l'AN, des salariés, des agents parlementaires et des bénévoles, elle a soutenu que tous les succès obtenus étaient également grâce à la fermeté, à l'esprit de dévouement et à l'altruisme des personnes impliquées dans l'exécution des travaux.

De même, Carolina Cerqueira a mis en relief le rôle prépondérant joué par les jeunes, ce qui donne de bons indicateurs pour le pays, car ils sont majoritaires.

Avec cela, a-t-elle ajouté, l'Angola est devenu un exemple pour d'autres pays, en termes d'organisation de ce type d'événement.