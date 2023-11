Madagascar: Assurances risques climatiques - De nouveaux partenariats pour l'efficience des réponses

Le Gouvernement malgache et le réseau Start Network viennent de signer un protocole d'accord.

Compléter les actions du Gouvernement et du PAM en termes de réponses aux cyclones pour pouvoir accroître la capacité de couverture et maximiser le volume des interventions.

Tel est l'objectif de l'accord de partenariat signé entre le Gouvernement malgache via la Cellule de Prévention et de Gestion des Urgences (CPGU) et le réseau Start Network.

Ce protocole d'accord entre dans l'optique de l'impératif pour le pays de disposer d'instruments financiers qui promeuvent une réponse rapide, adéquate et complémentaire au niveau des communautés impactées par les catastrophes.

Ce, compte tenu de leur vulnérabilité et de leur forte exposition aux aléas climatiques, surtout les événements climatiques extrêmes.

Dispatch

Ce protocole d'accord « définit les conditions de collaboration entre Start Network, l'ARC (African Risk Capacity) et le Gouvernement par le biais de la CPGU ».

Pour la partie malgache, il souligne « le leadership de Gouvernement et son implication dans le suivi de la mise en oeuvre des activités du partenaire, de la flexibilité de la part du partenaire lors de la mise en oeuvre des réponses selon le contexte et les priorités du Gouvernement et enfin, de la promotion de la résilience », note la CPGU.

Quant au Start Network qui est composé de huit organismes humanitaires à Madagascar, il va « suivre de près toute information relative aux prévisions, ainsi que celle relative à la surveillance de la saison afin d'être opérationnel le plus tôt possible ».

Le réseau s'engage également à « renforcer la coordination avec le Programme Alimentaire Mondial qui est aussi un partenaire REPLICA au niveau du pays, ainsi que les autres entités travaillant dans le domaine, en cas de décaissement ».

Projection

Le réseau Start Network a évoqué son intention de souscrire au programme REPLICA de l'ARC pour la saison 2023/2024.

Ledit programme fait partie des programmes de l'African Risk Capacity auxquels Madagascar a souscrit et qui permet aux pays membres d'augmenter leur capacité de réponse aux risques climatiques.

L'ARC REPLICA donne également à un partenaire du pays l'opportunité de souscrire à l'assurance avec des paramètres définis par le gouvernement sur la base de déclencheurs scientifiques convenus à l'avance.

L'intention du réseau Start Network de souscrire au programme REPLICA vise ainsi à compléter« les actions du Gouvernement et du PAM à travers REPLICA dans les réponses aux cyclones pour pouvoir développer la capacité de couverture et maximiser le volume des interventions ».