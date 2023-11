Cote d'Ivoire: Succession de Bédié - Ce que Jean Likane-Yagui demande à Bendjo et Guikahué

Lean Likane-Yagui a appelé Bendjo et Guikahué à soutenir Thiam à la Présidence du Pdci. Le député de Zaïbo-Gboguhé, délégué département du Pdci-Rda de Daloa 4, Jean Likane-Yagui a fait savoir que le Pdci-Rda a besoin d'un électron choc pour que le parti continue d'exister.Il s'exprimait le samedi 04 novembre 2023 à la maison du parti à Daloa au cours d'une rencontre d'échange avec les militants de son parti.

Selon lui, si Maurice Kakou Guikahué devient président du Pdci, le parti disparaitra . « Si on donne le parti à Guikahué aujourd'hui, le parti va mourir », a-t-il dit. Affirmant que la léthargie dans laquelle le Pdci est aujourd'hui a besoin d'un électron choc. « Les méthodes que nous avons utilisées jusqu'à maintenant ne sont plus des méthodes qui paient», a-t-il ajouté. À en croire ce dernier, cet électron choc n'est autre que l'ex-ministre Tidjane Thiam.

« Ce n'est pas une question de fraternité. Nous ne sommes plus dans cette affaire de donner le parti à celui qui connaît mieux le Pdci-Rda, cette époque est révolue. C'est pourquoi, nous avons besoin de Tidjane Thiam à la tête du Pdci-Rda pour son retour au pouvoir en 2025 car notre place n'est plus dans l'opposition », a-t-il fait savoir, exhortant les militants à ne pas se laisser distraire. Concernant l'éligibilité du candidat Thiam, le député a affirmé que Thiam est éligible.

« Il remplit toutes les conditions et a même réglé ses arriérés de cotisations », ajoutant qu'aux moments venus, les documents seront présentés en guise de preuve. En outre, rappelant les enjeux dudit congrès, il a appelé à un consensus autour de Tidjane Thiam. « Il faut qu'on aille à ces élections non pas divisés, mais ensemble parce que l'adversaire n'est pas au Pdci-Rda ». Il a appelé Guikahué et Bendjo à soutenir l'ex Ministre Thiam.

"L'Appel du Haut-Sassandra"

PPour sa part, Nahounou Bobouo, délégué départemental d'Issia 1 a entretenu l'assemblée sur les enjeux de ce congrès avant de faire un portrait-robot du futur président. « Le futur président du Pdci-RDA doit s'engager maintenant et clairement qu'il sera candidat à la prochaine élection à la magistrature suprême, car au Pdci-RDA, le président du parti est le candidat naturel du parti à l'élection présidentielle. Pourquoi changer quelque chose qui marche ? Nous sommes fatigués de rester dans l'opposition », a-t-il insisté.

Cette rencontre a été sanctionnée à l'unanimité par une déclaration dénommée " Appel du Haut-Sassandra " lue par le délégué département Daloa Sud-Ouest, Gauze Jérôme dans laquelle les militants du Pdci-Rda du Haut-Sassandra demandent à l'ex-ministre Tidjane Thiam de faire acte de candidature pour la présidence de ladite formation politique. « Élus, membres du bureau politique, délégués départementaux et communaux, secrétaires généraux de sections, militants du Pdci-Rda de la région du haut Sassandra : Daloa, Vavoua, Issia et Zoukougbeu, membres statutaires du congrès, invitons instamment à se porter candidat à présidence lors du prochain congrès extraordinaire du 16 décembre 2023.

Nous lui assurons de notre soutien sans faille, en vue, non seulement de le porter à la présidence du Pdci-Rda, mais également à la magistrature suprême de notre pays le moment venu. Demandons vaillamment à tous les membres des instances du parti ainsi qu'aux militants du Pdci-Rda du Haut-Sassandra à se mobiliser en vue de soutenir cet appel. C'est le lieu de rappeler que c'est ici sur la terre de nos ancêtres que Félix Houphouët-Boigny a reçu ses premiers soutiens et bénédictions pour la conquête du pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Quoi donc de plus normal que de porter notre choix sur le ministre Tidjane Thiam, digne héritier de Félix Houphouët-Boigny. Nous, c'est le Haut-Sassandra », indique cet appel.