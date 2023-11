Cote d'Ivoire: Santé - Une fondation offre du matériel médical à l'Infas

Afin de répondre aux besoins des populations en matière d'éducation et de santé, la fondation dirigée par Assanvo N'guetta a offert plusieurs kits composés de matériel médical à l'Institut national de formation des agents de santé(Infas), le jeudi 2 novembre 2023.

Estimés à une valeur de 5 millions de F, ces dons sont essentiellement composés de 8 lits, 8 potences, 8 civières et de 8 chariots à tiroirs. Assanvo N'guetta, le président de la Fondation a indiqué que c'est un geste qui permet de répondre aux besoins de l'institut et qui contribue au perfectionnement des agents de santé et infirmiers(ères), sages-femmes et techniciens supérieurs de la santé ainsi que la recherche en soins infirmiers en Biotechnologie et en technique, gage de démarche qualitative et d'excellence.

Réceptionnant les dons, Pr Méliane N'Dathz Ebagnintchi-Sanogo, directrice générale de l'Infas a exprimé sa gratitude à la fondation Bank of Africa. « Nous sommes très heureux de ce geste. A travers celui-ci, nous pourrons constituer de mini-hôpitaux, mini-dispensaire, mini-centre de santé pour que cela soit un site d'apprentissage pour ces étudiants», a-t-elle laissé entendre avant d'appeler les étudiants à en faire bon usage.

Ce sont plus de 600 millions qui ont été dépensés de 2012 à ce jour par la fondation dans les projets à caractère social et éducatif.