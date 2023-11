Cote d'Ivoire: Coopération- L'administratrice de Small Business à Abidjan

L'administratrice de Small Business Administration des États-Unis, Isabel Guzman, est en visite en Côte d'Ivoire du 7 au 8 novembre 2023, renforçant l'engagement du président Biden envers l'Afrique, en tant que membre du cabinet présidentiel. Indique une note à la presse de l’ambassade des Usa à Abidjan.

Selon cette source, l'administratrice Guzman va intensifier la collaboration entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire pour investir dans le peuple ivoirien, promouvoir la paix et favoriser une prospérité partagée, en particulier pour la jeunesse du pays. Une Côte d'Ivoire économiquement dynamique stimule la croissance, crée des emplois et élargit la prospérité dans l'intérêt de nos deux pays.

Mme Guzman tiendra des discussions avec des ministres du gouvernement ivoirien, des femmes et jeunes entrepreneurs, ainsi que des leaders d'entreprise. Elle rencontrera également des représentants de banques multilatérales de développement et visitera une initiative soutenue par le gouvernement américain en faveur d’entreprises dirigées par des femmes.

Cette visite renforcera la coopération avec le secteur privé et fera avancer le partenariat entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire dans les domaines de l'entrepreneuriat, du développement des affaires, du commerce et des investissements bilatéraux. Les États-Unis s'engagent à soutenir tous les aspects de la croissance inclusive de la Côte d'Ivoire pour atteindre les objectifs du Plan National de Développement et maintenir l'engagement commercial entre les entreprises ivoiriennes et américaines.

Les États-Unis et la Côte d'Ivoire entretiennent de solides relations bilatérales fondées sur des valeurs communes de bonne gouvernance, de transparence et de respect de l'État de droit. La visite de l'administratrice Guzman favorisera l'engagement commun à renforcer le partenariat entre nos pays