Madagascar: Roland Ratsiraka « Non à l'interdiction de la Place du 13 mai par le préfet »

Tout d'abord, le parti MTS tient à présenter ses condoléances à la famille des victimes et encourage ceux qui sont blessés et/ou qui se sont fait arrêter durant les événements de samedi dernier.

La manifestation du samedi 4 novembre est un énième scandale en termes de respect des droits de l'homme, des libertés d'expression, de réunion et de grève.

« Le préfet n'a aucun droit de nous interdire la Place du 13 mai », selon le candidat Roland Ratsiraka.

« D'autant plus que Madagascar a ratifié la convention internationale qui nous permet de manifester dans le calme. Une ratification internationale vaut plus que la Constitution. En effet, la décision du préfet a été attaquée au Tribunal administratif, qui est suspensif donc nous pouvons manifester », poursuit-il. Cette manifestation a fait un mort et des dizaines de blessés dont plusieurs graves.

Le parti MTS va apporter son aide aux victimes des multiples violences faites par les forces de l'ordre, de samedi dernier, surtout les femmes qui ont été violentées, dans leur déposition de plainte contre les auteurs de ces agissements.

Opinion

Il est à rappeler qu'en son article 10, la Constitution stipule bien que tout individu ou groupe d'individu a le droit de se réunir, d'exprimer son opinion, de manifester tant que cela ne dérange pas l'ordre public ni la sécurité de l'Etat.

%

« Nous demandons à toutes les victimes de ne pas hésiter et aux journalistes ainsi qu'à toutes les populations qui ont des images, des preuves et les identités des forces de l'ordre qui ont fait usage de force surdimensionnée face à une population non violente. Nous demandons aux magistrats de convoquer et de sanctionner ces éléments des forces de l'ordre qui ont attaqué des civils qui ont juste eu le tort de s'habiller en blanc », clame Roland Ratsiraka.

Médiation parlementaire

Le Collectif des candidats ne s'arrêtera qu'à la victoire finale, c'est-à-dire l'acceptation par le candidat numéro 3 d'être autour de la table afin de signer un accord politique.

Le candidat Roland Ratsiraka encourage l'initiative de médiation parlementaire et demande à toutes les forces vives de la nation, dont les militaires, de soutenir cela.

Le gouvernement, la HCC, le Sénat, le président par intérim ne sont ni légitimes ni légales et surtout ils sont à la solde du candidat numéro 3.

Si jamais Andry Rajoelina refusait de participer une énième fois à cette médiation, il ne faut pas oublier qu'il n'est qu'un simple candidat, donc l'on devrait pouvoir avancer sans lui grâce à une force exécutoire et au soutien de la communauté internationale.

Avenir du pays

Cette semaine est cruciale pour l'avenir du pays et Roland Ratsiraka dit que cette lutte est similaire à celle dirigée par Martin Luther King pour les droits civiques des noirs aux Etats-Unis.

La profondeur des valeurs que nous défendons est universelle et nous le faisons pour l'avenir de la nation et pour nos enfants.

En dernière heure, nous avions appris que ce candidat avait dû se réfugier dans un hôtel sis à Tsaralalàna, étant donné que les forces de l'ordre ont rôdé autour de cet établissement hôtelier et qu'elles auraient eu l'intention de l'arrêter.

Finalement, elles sont parties.