Congo-Brazzaville: La sélection de Pointe-Noire domine celle de Brazzaville

La sélection départementale de Pointe-Noire-Kouilou s'est imposée, le 5 novembre, au stade Alphonse-Massamba-Débat 2-1 devant celle de Brazzaville comptant pour la manche retour de leur double confrontation amicale.

L'équipe de la ville océane Kouilou confirme ainsi sa suprématie après sa courte victoire 1-0 acquise au match disputé, le 29 octobre, sur ses installations. Le match a été d'un bon niveau. La seule fausse note est le manque d'efficacité devant les buts des attaquants brazzavillois ayant terni la beauté du spectacle. Dos au mur, les Brazzavillois avaient à coeur l'envie de prendre leur revanche devant leur public. C'est raté. Les deux gros ratés devant les buts grandement ouverts ont obligé la sélection de Brazzaville à s'incliner pour la deuxième fois.

Mikael Ikapi complique la tâche de la sélection de Brazzaville en ouvrant le score à la 22e minute. L'égalisation de Derliche Manahou à la 43e minute semblait redonner l'espoir aux Brazzavillois. Ils ont même cru à un signe du destin quand Lapangui a manqué un penalty à la 60e minute. A force d'insister, la sélection de Pointe-Noire-Kouilou a marqué le but de la victoire par l'entremise d'Ivan Moutsoko. «Nous avons eu beaucoup d'occasions mais quand vous les manquez ça paie cash.

Faire mieux qu'au match aller c'était notre objectif mais c'est le football. Je félicite les joueurs de Pointe-Noire. Ils ont de bons joueurs. Il y a la cohésion. C'est ce qui a manqué chez nous » , a commenté Mayela Hervé Oya, le sélectionneur de Brazzaville. « On a senti une évolution tactique de la sélection de Brazzaville mais mes jeunes ont été engagés et déterminés » , a expliqué Emile Loufouma « Le Français », le sélectionneur de Pointe-Noire.

Brazzaville et Pointe-Noire se sont organisées pour constituer des sélections départementales dans le but de valoriser leurs joueurs. « On veut aller plus loin. Nous voulons à partir de la sélection départementale pousser l'action vers la grande sélection en pyramide en allant du bas vers le haut. Il faut donner la possibilité à toute la jeunesse de pouvoir s'exprimer », a expliqué Gaétan Obourabassi, président de la Ligue Pointe-Noire Kouilou.

L'idée, a expliqué Destin Miguel Mbouni, président de la Ligue de Brazzaville, est d'aboutir à l'organisation d'un championnat des sélections départementales. L'initiative a été saluée par la Fédération congolaise de football qui entend donner plus d'ampleur à cette vision en organisant une compétition intitulée journée de la Fédération qui regroupera onze ligues départementales.

« Ce sont des initiatives à encourager. Au niveau fédéral, nous allons essayer de voir comment récupérer cette initiative en créant une compétition qui sera intitulée Journée de la fédération où les 11 ligues vont s'affronter. Nous allons l'organiser le plus tôt possible si le calendrier nous le permet », a déclaré Jean Guy Blaise Mayolas. Les entraîneurs sont du même avis. « Cette initiative d'organiser ces rencontres entre ligues est bonne. Il faut le pérenniser », a indiqué Mayela Hervé Oya.

«C'est très bien, pourquoi ne pas intéresser les autres ligues départementales. Normalement c'est un bon départ pour l'équipe nationale des jeunes. Si le Niari et la Lekoumou prenaient le relais, la fédération et les ligues peuvent organiser en cherchant des sponsors soit à Ouesso ou à Madingou un tournoi au cours duquel on va détecter des talents », a souligné Emile Loufouma.