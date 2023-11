Congo-Brazzaville: Journée nationale de l'arbre - Antoinette Sassou N'Guesso accomplit son devoir

L'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, présidente de la Fondation Congo Assistance, a présidé, le 6 novembre, à l'université Denis-Sassou-N'Guesso, la cérémonie de planting dans le cadre de la Journée nationale de l'arbre.

L'opération de planting d'arbres à l'université Denis-Sassou-N'Guesso, située dans la banlieue nord de Brazzaville, a connu la participation des présidents des deux chambres du Parlement (Sénat et Assemblée), Pierre Ngolo et Isidore Mvouba. Dans la suite des trois hectares plantés le 28 octobre dernier à l'issue du sommet des trois bassins forestiers, sur les 2,5 hectares restant, 4165 plants d'eucalyptus ont été plantés, à un écartement de 2m x 2m.

D'après le directeur de cabinet du ministre de l'Economie forestière, représentant la ministre de tutelle, Rosalie Matondo, en sus de stabiliser le sol, la plantation servira aussi de jardin botanique pour les apprenants de l'université Denis-Sassou-N'Guesso. « Le site qui nous accueille pour cette 37e édition était, il y a quelques jours encore, une parfaite illustration de l'ampleur du phénomène des érosions qui sévit dans notre ville capitale exacerbé par l'accélération du changement climatique. Le traitement du site pour en faire une plateforme d'environ 5,5 ha qui s'étend devant nous a nécessité un important travail de terrassement. Pour stabiliser définitivement cette platebande, il n'y a pas meilleure solution que de planter des arbres », a déclaré Pierre Taty.

%

Pour l'année 2023, le Congo a célébré la 37e édition sur le thème « Ensemble, plantons les arbres pour lutter contre les érosions dans nos ville ». « Ce thème, on ne peut plus évocateur, est un appel du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, à une prise de conscience plus accrue des catastrophes et menaces qui affectent de plus en plus et négativement le cadre de vie des citoyens. C'est également un appel à une mobilisation de toutes les forces vives de la nation pour mettre en oeuvre des solutions préventives simples et disponibles basées sur la nature, permettant d'éradiquer les érosions », a rappelé le directeur de cabinet de la ministre de l'Economie forestière.

La présence de l'épouse du chef de l'Etat et des présidents des deux chambres du Parlement en ces lieux obéit, a-t-il ajouté, « à la même dynamique de planting d'arbres devenu une véritable tradition dans notre pays, formalisé par l'institution d'une journée nationale de l'arbre, le 6 novembre de chaque année, conformément aux dispositions de la loi 062/84 du 11 septembre 1984 modifiée par la loi 20-98 du 15 avril 1996 qui stipule que chaque citoyen a le devoir d'accomplir un acte civique en plantant un arbre de son choix ».

Rappelons que le Congo a eu l'insigne honneur d'abriter du 26 au 28 octobre le deuxième sommet des trois bassins forestiers tropicaux du monde. La grand-messe consacrée exclusivement à la question climatique, en lien avec les forêts, a été couronnée par une opération de planting d'arbres hautement symbolique réalisée à cette université par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, et ses pairs accompagnés des participants au sommet.