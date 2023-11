Congo-Brazzaville: Promotion de la lecture à l'école - Le concours « Motangui » prime les meilleurs élèves en lecture

La première édition du concours de lecture "Motangui", organisée le 4 novembre à l'école privée The Challenge School, a distingué les meilleurs élèves dans chaque catégorie et selon les niveaux d'études.

L'initiative du magazine Mwana vise à encourager la culture et la pratique de la lecture chez les élèves, promouvoir la littérature d'une manière générale et la littérature congolaise en particulier en faisant découvrir aux jeunes la diversité des écrivains congolais ainsi que leurs oeuvres, promouvoir le magazine Mwana, affiner les goûts littéraires des élèves « Le concours Motangui est une réponse adaptée aux besoins ludiques, pédagogiques et culturels des enfants du Congo. Ainsi, beaucoup plus qu'un simple concours, Motangui représente une activité pédagogique que chaque responsable d'établissement peut inscrire dans son programme d'activités annuelles », a dit Perghate Pachnelle Bongo, secrétaire de rédaction du Magazine Mwana.

Ouvert aux élèves du CP à la terminale, le concours Motangui, pour son édition de lancement, a réuni une vingtaine des élèves issus de six établissements scolaires des niveaux CP, CE1, CE2, CM1, CM2. A tour de rôle et suivant les niveaux d'études, les élèves ont été appelés à faire la lecture des textes en français, anglais et en langues nationales (Kituba et lingala) devant un jury à qui revenait la lourde tâche de les départager.

Les élèves distingués ont gagné un abonnement annuel au magazine Mwana et un ticket d'entrée au Pitchouns Party. Tous les participants ont reçu chacun une médaille de participation.

En remerciant tous ceux qui ont oeuvré pour la réussite de ce concours, Mireille Ngazo, promotrice d'Escic et marraine de l'évènement, a exhorté les enfants à aimer la lecture et à s'y adonner aussi car, a t-elle ajouté, c'est la lecture qui apporte la connaissance, le savoir, l'information, la découverte.

Après la conférence sur le bien-être des enfants tenue il y a près d'un mois, le concours « Motangui » est une activité créée par le magazine Mwana, un bimensuel éducatif, que dirige Victoria Tsengué, pour donner une opportunité culturelle et pédagogique aux enfants en lisant et apprenant par la lecture.