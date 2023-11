Congo-Brazzaville: Coupe du monde de handball - Une préparation en dents de scie pour les Diables rouges

A exactement trois semaines du coup d'envoi du 26e championnat du monde de handball seniors dames, qui se jouera au Danemark, en Norvège et en Suède, la sélection nationale du Congo peine à se préparer normalement à cause « des difficultés financières et logistiques », a-t-on appris récemment au gymnase Henri-Elendé où se déroule le regroupement des joueuses locales.

L'équipe du Congo, sacrée meilleure nation d'Afrique lors de la dernière édition de la Coupe du monde, en Espagne, puis troisième équipe lors de la Coupe d'Afrique des nations Sénégal 2022, ne réunit pas encore tous les moyens pour défendre son honneur. Le manque de travail en équipe, depuis quelque temps, risque de lui couter très cher. Les différents stages programmés depuis le début de l'année n'ont presque pas eu lieu. Les joueuses comptent sur le travail de leurs clubs respectifs au détriment de la cohésion de l'équipe nationale.

Le championnat du monde ou Coupe du monde seniors dames de handball se déroulera du 29 novembre au 17 décembre. Il constitue un véritable challenge pour les Diables rouges qui évoluent crescendo, depuis quelques années, aux compétitions internationales.

Malheureusement, l'équipe se contente d'un stage de quelques jours ( du 2 au 8 novembre) à Brazzaville, réservé aux filles locales. Le pire, les entraînements se font aux compte-gouttes, puisque cette initiative qui émane de la Fédération congolaise de handball n'est pas suivie par les services compétents. « Depuis le début du stage, c'est la fédération qui s'occupe de tout. On se demande si les autorités savent que c'est un stage prélude à la Coupe du monde. Juste la fédération est présente et tente de nous soutenir. Ce 6 novembre, le staff a annulé l'entraînement à cause des problèmes liés à la logistique et les finances. Nous allons poursuivre le travail car, malgré tout, nous devrons toujours défendre notre pays », a indiqué l'une des cadres de l'équipe nationale.

%

Le sélectionneur adjoint, Xavier Malonga, a abondé dans le même sens pour rappeler que le staff technique, en connivence avec le bureau exécutif fédéral, a tout préparé pour garantir une bonne participation du Congo à la plus grande compétition du handball féminin mais l'accompagnement ne suit pas.

Actuellement, les trois autres représentants du continent (Angola, Cameroun et Sénégal) dans cette compétition qui regroupent les meilleures nations du monde sont déjà en train de s'acclimater, de procéder aux dernières retouches et de bâtir les dernières stratégies ensemble. Ces équipes participent aux tournois amicaux avec d'autres nations.

Des promesses du gouvernement qui tardent à se concrétiser

Après avoir remporté la médaille de bronze au Sénégal, au terme de la Coupe d'Afrique des nations 2022, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, avait congratulé les joueuses, le staff technique et la fédération. Le chef du gouvernement avait, d'ailleurs, assuré aux filles le soutien indéfectible de l'exécutif. « Vous sentez, sûrement, mon émotion et ma fierté, en m'adressant à vous au nom du président de la République. Félicitations car la moisson est satisfaisante, puisqu'après une décennie de traversée du désert, le handball congolais est de retour et vous avez su redonner sourire et espoir au peuple congolais, suite à votre participation à la Coupe du monde, en 2021, puis lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations. Vous avez fait honneur à votre pays, je voudrais, une fois de plus, vous féliciter. Nous sommes qualifiés à la Coupe du monde, vous bénéficierez encore du soutien du Congo car nous sommes engagés dans un contrat de développement du sport », avait indiqué le Premier ministre.

Selon des sources à la fois proches des structures étatiques et de la Fédération, tout le programme des préparatifs est bien ficelé mais il ne manque que les moyens d'accompagnement. Elles confirment que le dossier concernant la contribution du gouvernement sollicitée par la fédération, validé par le ministère des Sports et approuvé par la primature, se trouve actuellement dans les couloirs du ministère du Budget.

Le programme de préparation prévoit l'organisation du stage actuel qui ne concerne que les joueuses locales et devrait se poursuivre jusqu'au 8 novembre. A partir du 9, jusqu'au 18 du mois en cours, les mêmes joueuses seront internées avant d'aller participer, avec celles de la diaspora, à Zagreb, en Croatie, à un mini tournoi qui fera office du dernier stage (du 18 au 28). Le Congo est logé dans le groupe H en compagnie des Pays-Bas, de la République tchèque et de l'Argentine. Il jouera son premier match le 30 novembre face à la République tchèque.

Liste des joueuses présélectionnées

Gardiennes

Ruth Kodia (Etoile du Congo)

Floriane Iloki (Cara)

Demi centre

Ruptia Mouele Missamou(DGSP)

Venture Eugenia Domingos (As Otohô)

Arrière gauche

Jonedie Olikaka (As Otohô)

Francine Molambi ( Kali Sport)

Arrière droit

Merciane Hendo (DGSP)

Cecilia Malonga (Grain de Sel)

Ailière gauche

Suzanne Mambou (DGSP)

Marinette Pessomono (As Otohô)

Ailière droite

Grace Zoubabela (DGSP)

Hermida Mongo Makouala (DGSP)

Pivots

Grace Awola (DGSP)

Fredene Koha Akera (As Otohô)