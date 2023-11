Congo-Brazzaville: Musique - Garcia85 lance le single Kidiamfuka

Auteur compositeur et interprète congolais résidant en Suisse depuis 2012, l'artiste Garcia85 vient de lancer un nouveau single intitulé « Kidiamfuka » qui est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement.

Le single « Kidiamfuka » sort après son premier album intitulé « Fusion », qui date de 2019. « Fusion » est une autoproduction réalisée à Paris avec la participation de grands noms de la scène musicale africaine comme Dino Vangu, ex soliste Tabu Ley ; Auguy Solo, soliste Magic System ; Andra Kouyate, musicien de Tiken Jah Fakoly ; Don Guy Tegbe, musicien de Mewey ; Cherif Soumano ; Francky Moulet ; Michel Lumama ...

Cet album très éclectique aux styles très variés (rumba, urban music, roots reggae, etc.), contient dix titres chantés en huit langues, notamment en français, en hébreu, en allemand, en espagnol, en portugais, en anglais, en swahili et en lingala sa langue maternelle. Une démarche artistique très particulière qu'il justifie par son amour des langues et son désir d'être compris à travers ses chansons et de toucher un grand public.

Adepte du métissage et du vivre-ensemble, Garcia85 définit la musique comme le langage universel susceptible de réunir les cultures et communautés. En 2019, juste après la sortie de l'album « Fusion », l'artiste a donné quelques concerts en Allemagne, France, Scandinavie, Italie et Autriche. Deux ans après la pause liée à la pandémie de Covid, l'artiste revient en force avec un nouvel EP de quatre titres intitulé « Bilan », sorti en janvier 2023.

Sa nouvelle tournée européenne a débuté en Suisse dont une première partie en Suisse alémanique avec comme premiers shows à Grabenhalle à St. Gallen et au Jazz club Moods à Zürich, l'une de plus importantes salles de jazz en Europe. Ensuite il poursuivra sa tournée avec des concerts prévus en Allemagne, en France et en Italie.

Considérant Paris comme la ville qui lui a mis le pied à l'étrier, Garcia85 a installé son quartier général dans le quatorzième arrondissement de la ville lumière. L'artiste vit depuis 2022 entre la Suisse et la France pour être tout près de son orchestre, un groupe artistique professionnel composé de musiciens chevronnés vivant tous à Paris.

Garcia85 artiste engagé

Né à Kinshasa en République démocratique du Congo (RDC), c'est auprès de sa mère chanteuse au sein d'une chorale chrétienne que Garcia85 s'initie progressivement au chant. Elevé avec beaucoup d'amour par sa grand-mère, une femme qui malgré le poids de l'âge sacrifiait toutes ses économies en vendant des cacahuètes dans la rue pour financer sa scolarité, tout jeune, il participe à plusieurs concours, s'amuse et se perfectionne en reprenant des artistes bien connus comme Lokua Kanza, Papa Wemba, Compay Segundo, Bob Marley, Alpha Blondy. Il est découvert par Bovick Schamar, star de la chanson et bassiste au sein du groupe Afrisa international de Tabu Ley Rochereau et intègre le groupe Ambo Djambo en 2012. Il gagne vite la confiance de tous les musiciens du groupe, s'impose comme unique chanteur et devient l'un des piliers du groupe.

Artiste montant, Garcia85 se fait remarquer par son amour de la poésie qui fait que la plupart de ses chansons sont des poèmes dans lesquels il magnifie la femme dans toute sa splendeur. C'est en 2016 qu'il décide d'embrasser une carrière solo et fait appel au célèbre soliste africain Dino Vangu, star de la chanson et soliste de Tabu Ley Rochereau comme son chef d'orchestre et directeur artistique.