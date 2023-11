Congo-Brazzaville: Conte - 'Les fables de Muana Tossu' présentées au centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard

Tirées du recueil de contes "Assis sur les genoux de ma mère" du conteur et écrivain Jean Pierre Makosso, "Les Fables de Muana" Tossu ont été présentées, le 3 novembre, au centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard situé au quartier Mpita, dans le premier arrondissement Emery-Patrice-Lumumba.

Pour l'auteur, "Les fables de Muana Tossu" sont le témoignage d'un enfant pour sa mère. Au-delà des contes, "Assis sur les genoux de ma mère" exprime la force d'une mère, l'amour qu'on a pour sa mère. Cela a toujours fait l'objet de témoignage de grands hommes politiques, culturels, religieux.

Au cours des retrouvailles, le public a vécu les moments forts marqués par le récital de l'hymne national en vili par Gisèle Tchicaya suivi de quelques contes comme "Ode aux mamans" par Antoine Manana ; "Ma cuvette de champignons" par Yvette Bouiti Makosso ; "L'homme, la femme et le lion" par Roch Amadet Banzouzi ; "L'homme, la femme et le colibri" par Gisèle Tchicaya ; "Le lièvre,l'hyène et le lion" par Myrh Youlou ; "Les deux soeurs de Yanga" par Tawhinda Tanya Evanson ; "La tortue et le roi lion" par Gabriel Gitmars et Jean pierre Makosso ; "Le silure en miniature" par Mia Desautels et Gabriel Gitmars. L'activité a été couronnée par la danse Sema par Tawhinda Tanya Evanson.

Jean Pierre Makosso est auteur d'une quinzaine d'oeuvres comme La voix du conteur, nouvelles ; Le cri du triangle, poésie, prose ; OEuvres humaines, poésie et autres.