Maroc: Laâyoune-Sakia El Hamra - Inauguration de deux projets importants de développement agricole

Laâyoune — Le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki a effectué, samedi, une visite de terrain dans les provinces de Laâyoune et Boujdour, pour l'inauguration de deux projets importants de développement agricole, qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie "Génération Green" et du nouveau modèle de développement des provinces du sud, lancés par SM le Roi Mohammed VI.

Accompagné notamment du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, du gouverneur de la province de Boujdour, Ibrahim Ben Ibrahim, des élus et d'une délégation de responsables du département de tutelle, M. Sadiki a inauguré une unité de traitement du lait et de production de yaourt à la commune de Foum El Oued relevant de la province de Laâyoune et un projet d'aménagement hydro-agricole du périmètre irrigué Oudiyat Tious dans la commune de Gueltat Zemmour (province de Boujdour).

Au niveau de la commune de Foum El Oued, le ministre a inauguré une unité de traitement du lait et de production de yaourt réalisée par la Direction régionale de l'agriculture et qui s'inscrivant dans le cadre du nouveau modèle du développement des provinces du Sud, indique un communiqué du ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Mobilisant un investissement total de près de 46 millions de dirhams (MDH), cette unité d'une superficie de 3.000 M2 comprend des équipements pour le traitement du lait de vache et la production de yaourt.

Ce projet vise à valoriser le lait et à diversifier la production, à améliorer le revenu des bénéficiaires et à créer de nouvelles opportunités d'emploi.

Dans la même commune, le ministre a également visité une unité de production d'aliment de bétail (la ration totalement mélangée), gérée par une coopérative agricole laitière.

D'un investissement global qui s'élève à 8 MDH, ce projet d'une superficie de 1.000 M2 bénéficie d'une subvention du Fonds de développement agricole de l'ordre de 0,8 MDH. Il a pour objectif d'unifier la ration alimentaire du bétail, améliorer la reproduction du bétail et unifier la qualité du lait.

L'unité est à même d'augmenter la production du lait, créer des emplois pour les jeunes de la région et améliorer les revenus des agriculteurs.

Par ailleurs, M. Sadiki a inauguré, dans la commune de Gueltat Zemmour relevant de la province de Boujdour, le projet d'aménagement hydro-agricole de Oudiyat Tious, note le communiqué.

D'un investissement total de 121,36 MDH, ce projet équipé en panneaux photovoltaïques, porte sur l'irrigation de 250 Ha de maïs fourrager.

Ce projet qui s'inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, vise à valoriser l'eau d'irrigation, augmenter la production laitière de 11 millions de litres supplémentaires et à produire 15.000 tonnes (T) supplémentaires d'aliments de bétail.

Il permettra également de créer une valeur ajoutée agricole estimée à 22 MDH, d'améliorer le revenu des agriculteurs et de créer 18.000 jours de travail, précise la même source.

Ce projet d'envergure consiste en la construction et l'équipement de six puits à une profondeur de 320 mètres, la construction de trois bassins de stockage de l'eau d'irrigation et l'équipement interne de l'exploitation agricole avec un système d'irrigation localisée sur 250 Ha.

Il porte aussi sur la construction et l'équipement d'une station de pompage, de filtration et d'engrais et l'aménagement de pistes internes et de la clôture extérieure, ainsi que l'aménagement hydro-agricole pour l'irrigation des arbres d'acacia (brise-vent).