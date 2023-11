Ile Maurice: Des reports interminables

L'audience prévue hier devant la juge Shameem Hamuth-Laulloo pour discuter de la demande de révision judiciaire de la décision de l'ancienne magistrate Vidya Mungroo-Jugurnath - refusant la libération conditionnelle à Jean Hubert Celerine, alias Franklin - a été une fois de plus renvoyée.

Ce report est survenu malgré l'annonce précédente de la juge, selon laquelle aucun autre renvoi ne serait accordé, lors de l'audience du 9 octobre. Cependant, en raison de l'absence des affidavits requis, la juge a été contrainte de repousser l'affaire une fois de plus, prolongeant ainsi l'incertitude entourant le dossier de Franklin.

Les avocats de Franklin avaient jusqu'à la date butoir d'hier pour répondre aux affidavits de l'Independent Commission against Corruption (ICAC). Cette situation a entraîné une série de renvois successifs, laissant l'affaire dans un état d'incertitude et de stagnation préoccupant. Dans un jugement antérieur, la cour avait souligné la nécessité de flexibilité dans les questions de procédure, surtout lorsque des droits fondamentaux sont en jeu. Les juges ont conclu que la Bail Act ne spécifie pas la procédure exacte pour une demande de révision de mise en liberté conditionnelle, rejetant ainsi les objections de l'ICAC.

Franklin promet de respecter les conditions qui seront attachées à sa libération conditionnelle et souligne dans sa demande que la cour peut envisager l'imposition d'un système de GPS pour suivre ses mouvements en tout temps. Dans sa demande visant à annuler la décision de la magistrate Mungroo-Jugurnath, Franklin insiste sur le fait qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille et que ses deux commerces, notamment la location de voitures et le fast-food, sont fermés. Franklin maintient que ses droits constitutionnels, notamment le droit d'être jugé dans un délai raisonnable et celui d'être confronté aux éléments qui lui sont reprochés, sont bafoués car il est en détention depuis plus de trois mois, et que la police n'a toujours pas terminé son interrogatoire.

Les avocats de Franklin, de leur côté, se retrouvent dans une position délicate, essayant de jongler avec les exigences du système judiciaire tout en essayant de gérer les pressions de leur client pour le défendre efficacement. Rappelons que lors d'une précédente audience, Franklin avait exprimé son mécontentement vis-à-vis de Me Yatin Varma pour les retards constants et les reports d'audience. La demande sera ainsi débattue le 20 novembre.